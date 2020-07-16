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妻身材走鐘！夫嗆「看到妳就想吐」並放話：小孩20歲就離婚

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友不滿妻子身材走樣拒減肥，氣得放話「等小孩20歲就離婚」。示意圖／ingimage
有網友不滿妻子身材走樣拒減肥，氣得放話「等小孩20歲就離婚」。示意圖／ingimage

婚姻生活需要雙方共同維持經營，夫妻相處互相體諒、尊重，但有網友不滿妻子體態走鐘，只會躺在床上滑手機，不運動跟飲食控制，讓他氣得開罵並放話「等小孩20歲成年我會跟妳正式離婚」，貼文曝光後，掀起眾人正反論戰。

原PO在臉書社團「靠北老婆」發文，表示自己隨著年紀增長肚子一天比一天大，感覺整個人老很多，為了改頭換面開始飲食控制，最愛喝的波霸奶茶從一週3~4杯，變成一個月最多2杯且只能喝中杯無糖，零食、點心、宵夜全部戒掉，由於家中有孩子無法上健身房，幾乎都是在家運動，「我認為不管幾歲放任自己，飲食失控而變胖就是不應該」。

話鋒一轉開始抱怨老婆，「為什麼妳可以忍受自己肥成這樣？妳滿是橘皮的大腿幾乎是我的1.5倍粗、妳的肚子就像一般人懷孕5-6個月一樣大，以前拍照妳從不准我拍到腰部以下，但是妳知道嗎，妳已經胖到正面就有明顯雙下巴，我真的不知該怎麼幫妳拍照」。

平常愛吃餅乾、糖果，不吃正餐老吃那些精緻澱粉，「晚上我邊顧小孩邊做運動，妳永遠躺在床上滑手機，像一灘肉攤死在那」，原PO表示，每次問妻子要不要一起運動雕塑身材，對方總回「你嫌棄就不要用，去找別人啊」，讓他不滿「我已經快一年沒有找過妳了，看到妳的身材我真的很想吐，是噁心想吐的那種」。

原PO無法忍受妻子的態度，文末心寒提到「生活還是要繼續，我會扮演好自己的角色，等小孩20歲成年我會跟妳正式離婚，因為我無法與妳這種沒有羞恥心、不對自己負責的人過一生」。

貼文一出，網友留言抨擊，「這不是標準的利用完後就甩人嘛！沒有女人不愛美，美麗是要用時間與金錢堆積出來」、「如果不愛她就早點放手，不要拿她的美麗年華耗在你身上，不要拿小孩當藉口」、「不愛就不愛，不用裝的那麼委屈把人家嫌的一無是處」、「感覺你不愛老婆了，不用演戲消費別人」 、「老婆為你生小孩變胖、變醜，你不能體諒多鼓勵嗎？」

也有人認同原PO的看法，「我也覺得版主沒錯，放縱自己越來越邋遢，相信另一半看了會不開心」、「支持要給老婆下馬威，因為我也見不得另一半邋遢模樣，我也很努力減肥跟保養，不用我老公嫌」、「身材真的要控制，不止另一半看了舒心，也是比較健康」。

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