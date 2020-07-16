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婆婆占娘家房還想「帶女兒一家免費住」 網友點關鍵怒提建議

聯合新聞網 / 綜合報導
女網友在匿名臉書粉專發文抱怨，去年結婚後和老公、婆婆住在娘家媽媽買的房子，不料後來老公姐姐離婚想帶著3歲小孩住進來，婆家的行徑讓兩家鬧得不愉快，甚至要她考慮離婚。示意圖／ingimage
女網友在匿名臉書粉專發文抱怨，去年結婚後和老公、婆婆住在娘家媽媽買的房子，不料後來老公姐姐離婚想帶著3歲小孩住進來，婆家的行徑讓兩家鬧得不愉快，甚至要她考慮離婚。示意圖／ingimage

許多人步入婚姻後會面臨到婆媳問題，一名女網友14日在匿名臉書粉專發文抱怨，去年結婚後和老公、婆婆住在娘家媽媽買的房子，家中共有7個房間，不料後來老公姐姐離婚想帶著3歲小孩住進來，婆家的行徑讓兩家鬧得不愉快，女網友媽媽甚至要她考慮離婚，引起熱議。

一位女網友發文抱怨婆婆。圖／取自《靠北女友my girl》
一位女網友發文抱怨婆婆。圖／取自《靠北女友my girl》

一位女網友在臉書專頁《靠北女友my girl》匿名發文，表示去年作為人妻後，和老公一起住在娘家媽媽買的房子，媽媽也和他們一起住，後來婆婆要求一起住，媽媽考量到女婿和女兒一樣都是單親家庭，能體會「一個人的感覺」，家中又有7房，也就答應了。

沒想到上個月老公的姐姐離婚，想帶著3歲小孩要求和他們住在一起，被她媽媽拒絕，婆婆則回：「還有2個空房間，為什麼不行？空著也是空著」，後來媽媽妥協，但要求要付一個月3000的房租，沒想到婆婆卻說兒子有付錢，指的就是4千多元的水電費。

後來雙方發生爭吵，親家直接鬧翻，媽媽要他們自己去外面住，婆婆卻要媽媽把之前繳的水電費都退回給他們，事後媽媽也都退回了。搬出去以後，婆婆竟要求原PO每個月給她5000元孝親費，媽媽看不下去則勸她跟老公離婚。而老公一直向她媽媽說對不起，媽媽表示「這件事不怪你，只是沒辦法接受」。兩難的她詢問網友「現在該怎麼辦？」

該貼文有1200多人按讚，引起網友熱烈回應，「婆家女兒離婚了卻想要無償住在媳婦娘家買的房子，這是非觀念太驚人」、「婆婆的臉皮到底有多厚啊」、「傻眼捏…乞丐趕廟公」、「傻眼婆婆，還好媽媽沒答應，改天兄弟姐妹都住進來了」。

也有不少人認為「雖然兩家已經撕破臉了，但這事必須由你老公處理吧！看他有沒有肩膀嚕」、「我覺得要看老公怎麼處理，如果處理不好，想必也是離婚收場」、「孝親費這種名目應該跟自己的小孩要吧？不然妳媽媽也跟妳老公要五千，再把五千交給婆婆，這樣就等於沒有給」、「孝親費她兒子要自己負責，妳不是婆婆養大的，與妳無關」。

有人建議「我會離婚⋯以後問題更多！這種婆婆很母湯」、「離婚。這已經撕破臉了，現在不離婚，以後婆婆也會要求你先生跟你離婚，到時候你先生面臨更大的壓力不可能還對你好，你就會後悔當初為何要拖著不離，要不你就乖乖付孝親費，養你老公的姐姐跟她的孩子」。還有人提出不同的建議「跟老公ㄧ起搬出去，面對現實生活」。

離婚 婆婆 孝親 婚姻 媳婦 婆媳紛爭

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