女友堅持花17萬買「全罩電動車」 網全傻眼：恥力要很高
上班通勤選擇什麼樣的交通工具比較舒適？一名網友在網路上分享到自己的女友想要買一台「近17萬的全罩式電動車」，但該網友一看到電動車外觀後感到非常傻眼，想勸退女友，但她仍堅持要買，因此上網尋求網友意見。
有網友在PTT發問，表示自己日前與女友在新北永和地區同居，由於女友不會騎機車，又上班地點搭公車也不方便，不過距離家裡騎車只要5分鐘，所以最近很堅持要買這台全罩式電動車。
不過，該網友看到女友想買的全罩式電動車後卻相當傻眼，他表示「我個人覺得奇醜無比，她覺得很可愛、很想買，但168000」，這筆錢可以搭計程車上下班好幾年，可是女友聽不進去。
許多網友紛紛回應「叫她自己買」、「你出錢就登記你名下，不要慣壞女生」、「那台沒冷氣的樣子，會悶到爆」、「找車位找到暴怒，開兩次就想賣了」、「蛤，時速只有10kph耶！」、「沒冷氣當烤箱？」、「很像老人騎的....」、「這恥力要很高喔....」。
但也有人覺得可以考慮，「我覺得很帥耶」、「原來台灣有啊！支持自費買」、「如果有冷氣一定很棒」。
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