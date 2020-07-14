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和女友約會沒做啥事就花5千嫌貴 網友看明細指出關鍵重點

聯合新聞網 / 綜合報導
男女約會時的開銷問題，常成為眾人討論話題。示意圖／ingimage授權
男女約會時的開銷問題，常成為眾人討論話題。示意圖／ingimage授權

男女交往時開銷該如何分配，常成為眾人討論的話題，但談錢傷感情，怎樣才能不傷感情又不造成負擔呢？一名網友表示，朋友抱怨和女友約會蠻花錢的，平均一次要失血5000元，問大家這樣的花費算貴嗎？

一名網友在《PTT WomenTalk》版發文表示，朋友覺得平常跟女友約會花費有點高，條列約會行程的各項花費的容，「早上吃早午餐大概500，吃完跑去喝咖啡300，然後逛街買了衣服1200，去旅館休息1000，晚餐1000，看電影500，看完買宵夜500」，看起來也沒有什麼特別活動，算一算就不見5000大洋。問「大家覺得約會花5000算多還少？」

約會一天花5000元到底貴不貴？正反兩派意見都有。嫌貴的網友認為「一個月出門四次就兩萬了」、「約會一次5千不貴，台灣平均薪資什麼時候這麼高了」、「五千我單身狗可以活超過一個月」。另一派則認為「一個禮拜約會一次，花費也大概是這樣」、「看收入跟頻率吧，衣服1200不貴耶」。

還有網友檢視花費內容，指出「這問題是一天吃太多餐了吧」、「因為你朋友不是AA制」、「都一方付就有點多」，也好奇問「吃完早午餐為什麼還要喝咖啡？」，認為「衣服、休息、宵夜＝沒必要開」、「其實可以約晚餐就好」，慶幸「幸好我沒女友，又省5000了」。

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