男友玩交友軟體「為了找球友」？ 網看了狂笑：有創意

男友玩交友軟體什麼理由你能接受呢？近日有女網友在「批踢踢實業坊」上發文，她表示因緣際會下發現男友手機裡有下載交友軟體，男友跟她解釋，因為他從國外當兵回來，只能用這個途徑找球友，她詢問大家對此事的接受度有多高？其他網友看完直誇「找球友」的理由有創意。

原Po表示，自己平常不會看男友手機，某天男友手機充電線沒拔，她拿起男友手機發現有交友軟體的通知，男友向她解釋，因為他從國外回來當兵（雙重國籍），有時想找男生球友，也不知道要怎麼找，也不知道有什麼途徑，不知道ptt也不知道Dcard。原Po男友說有女生找他的話，他會直接說有女友，也不會進一步，也沒做對不起原Po的事情。

原Po說，男友的確很常找網友打球，而當兵、放假的時間也都跟她在一起，加上男友說「如果我真的在意，他可以刪掉，他很抱歉」，原Po詢問大家的接受度有多高呢？她表示「目前是跟他說，反正他刪不刪，我也不知道，因為我不會去看他的手機....只是感覺真的非常的難過，他卻覺得已經解釋過了，我應該相信他，但我難過，他現在非常愧疚」。

網友看完回應「裝睡的叫不醒」、「找球友，這麼有創意」、「都幾歲了，還相信交友軟體可以找到同性好友」、「如果他沒有對不起你，打球也是找男的，那你為什麼要處處刁難他」、「笑死，這個藉口真滴潮」、「找球友理由也太爛，就去球場報隊就好啊」、「你怎麼會覺得有男的願意跟他配對啊」。