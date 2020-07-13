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他用vvip帶女友吃高檔餐廳 誤觸「禁忌」網喊：爆氣很正常

聯合新聞網 / 綜合報導
他與女友到高級餐廳用餐，沒想到誤踩交往禁忌。 示意圖／Ingimage
他與女友到高級餐廳用餐，沒想到誤踩交往禁忌。 示意圖／Ingimage

相愛容易相處難，交往中誤觸地雷小心惹對方不開心。近日有網友在「批踢踢實業坊」上發文，分享友人帶女友到高檔餐廳用餐，因為使用了VIP 折扣，結果女友爆氣的故事。

他解釋這是朋友的故事，朋友在分手前常跟前任去吃某間餐廳，消費高到變成vvip，不過會員是登記前女友的名字，朋友最近與現任女友再次到同間餐廳吃飯，為了不排隊，朋友報了前女友的電話，享受當貴賓的待遇，不料現任女友因此生氣，網友詢問遇到這種狀況該怎麼解決。

原Po表示，「我朋友之前分手前，常跟前一任去吃一家餐廳，吃到vvip，大概一年要吃五萬以上，卡登記女生名字」，前幾天朋友跟現任女友吃同一間餐廳，因為沒訂位必須等三小時，朋友立刻報了前女友的會員電話，享受了許多禮遇，「但他現任女友就爆氣了，我朋友問到底怎麼做最好，麻煩大大們給個意見」。

網友看了認為這行為沒有問題「很好啊，資源再利用，我會覺得用好用滿」、「其實我不太懂爆氣的人在想什麼，明明超賺的」，也有人覺得，提前女友是大忌「跟女友吃飯提到前女友找死是不是」、「要怎麼做，當然是對方不喜歡就不要做啊，她喜歡排隊就跟她一起排，或是改吃別家」、「如果臨時去女友家過夜沒有換洗衣物，女友拿他前任穿過的睡衣內褲拖鞋給你用，你是覺得女友真貼心都幫你準備好了，還是？」。

不過網友突破盲點，認為整起事情最無辜的是前女友「我反而覺得該生氣的是前女友耶」、「氣的應該是前女友吧，等於卡沒有經過同意就被盜用」、「若這間餐廳是神等級，你朋友把妹不去這間餐廳不行，那請堅持用自己的名字吃到VVIP吧，別用女友名字」。

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