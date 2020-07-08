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男友提議兩人月生活費預算總共6千元 她崩潰喊沒未來
男女交往會有共同分擔生活開銷的狀況，不過就有女網友表示，男友提出兩人生活費一個月預算6000元的建議，讓他心超累直言看不到未來，而文章發出後也引發網友討論，也有人勸她要好好評估與男友的未來。
有網友在ptt發文表示，男友個性很省而且還要養家，所以他希望不算房租費用的前提下，水電瓦斯和生活用品一個月的支出是平均一人3000元，等於兩人一個月的生活費只有6000元，不禁讓原先設定有12000生活費的原po心累喊，「有種根本沒有未來的感覺」，也相當好奇6000元的生活費真的夠用嗎。
貼文一出網友紛紛表示，「3000怎麼用一個月啊，三餐都不夠」、「3000一天一百？十年前的物價吧」、「一個月只出得起一人3000，他真的只適合單身」，不過也有人質疑，「水電跟其他日常消耗品3000不夠嗎」、「扣掉房租餐費，一個人3000差不多啊」、「之前單身自煮一個月最低2700左右」。有網友則指此文訊息太少，難以討論到核心問題，看起來就是發文來抱怨對方。
另外網友也說，「無限顧家不存款，那比月3000可怕」、「他的家庭就是無底洞啊，這樣他要如何為你們的未來存錢，薪水提高了家人會不會要求更多」、「問題是他省下來的錢會存給自己的未來，還是要養父母。這決定十年後他有沒有未來」，建議原po應該要好好評估和思考未來了。
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