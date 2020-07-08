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男友結婚想「辦桌」她想勸退 網曝優勢狂推
結婚宴客有些人會選擇在飯店舉行，但有女網友卻說男友很想嘗試辦桌，不過她自己卻沒有很想，不知該如何勸退男友的想法，貼文發出後也引發許多網友討論與分享自身經驗。
有網友在Ptt發文提到，她與男友都有結婚的想法，也有在做結婚的規劃，不過男友因為覺得辦桌很熱鬧，加上自己沒參加過流水席，所以相當堅持結婚時要辦桌，不過原po表示，鄉下街訪鄰居也很喜歡指指點點，男友是都市人和鄰居間沒什麼交集，不太懂三姑六婆的可怕，所以不知道該要如何勸退男友不辦桌。
文章一出，就有網友說，「是嫁的不好嗎為什麼要怕別人指指點點」、「去吃喜宴誰沒事對妳指指點點？妳有作什麼虧心事嗎」，要原po不需顧慮，而不少人也大讚辦桌的優點，「辦桌東西好吃啊」、「我婚禮也是辦桌，拿大飯店的預算來辦桌，每道都是海鮮，結束再一人一桶冰淇淋，多爽，有來的都狂打卡」。
不過卻有人說辦桌是他不願回想的回憶，「當初辦桌的經驗就是男方家人覺得比較豐盛好吃。但當天儘管搭了雨棚，雨也是噴到菜餚裡，然後還要趕換服裝跟裝髮，跟鞋和衣服都沾到髒污，說實在的，我覺得自己很狼狽。」但網友則說，「現在辦桌不一定在戶外，可花錢租借場地」、「也有飯店在推『辦桌風』喜酒」。
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