媽連上6天班沒時間陪孩子 孩掏出四百塊：可以買你半天嗎

在工作與家庭之間如何取得平衡是職業婦女的難題，近日有位媽媽在「爆怨公社」上發文，她表示自己週一到週六都會上班，陪伴孩子時間不多，某天小孩問她「一天薪水多少」並掏出四百塊打算買她半天的時間，讓原Po一陣鼻酸，雖然有人質疑故事真實性，但原Po強調這是真實發生的，並說「此回合屁孩完勝」。

原Po在「爆料公社」發文，她表示自己週一到週六工作忙碌，陪伴孩子的時間少得可憐，某天早上她出門前抱抱孩子時，孩子問她「你一天的薪水多少啊」，她回答「大約一千元」，孩子接著說「但我只有400，可以買你半天嗎」，小孩說「我想要你陪我睡到鬧鐘響，我起床後你再睡一下；我刷牙、洗臉、換衣服、吃早餐、大完便後再叫你起床，然後載我去學校上課你再回家睡覺，我的錢只夠買你半天；時間到你再去上班吧！不夠的部分等我考100分賺獎學金再還你」。

原Po聽了只有感動，沒想到孩子那麼渴望媽媽的陪伴，原Po表示「（小孩）昨天晚上睡前偷偷跑下樓又跑上樓，拿了600給我，（小孩說）禮拜一半天的薪水給你」，原Po直呼「我的鼻子長檸檬了，此回合屁孩完勝」，網友看完覺得故事有點眼熟，質疑文章的真實性，不過原Po強調這是「符合自身生活大小事爆怨」。

網友回應「快哭了我，孩子只是單純希望爸媽可以多陪陪他們」、「姑且不論是否是故事，不可否認的是...這就是現在的生活型態」、「我的女兒曾經也在我上班的時候，哭著叫我不要上班，我跟她說，如果媽媽沒有賺錢錢，買不起奶奶跟尿布，後來我女兒飛快的跑去遊戲包包，拿了大富翁的錢給我」、「我的孩子也是每天都問媽媽你何時回家」、「好貼心的孩子，好難過」。