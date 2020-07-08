別讓你的孩子變成低頭族！手機成癮對孩子的影響比你想的還大

學齡兒童容易被手機影響

手機的便利，讓兒童可以快速獲得資訊，獲得豐富的感官滿足。但在兒童大腦發育過程中，若習慣一有慾望就被滿足，負責壓抑慾望的神經就會缺乏訓練，日後無法馬上獲得想要的東西時，就容易焦慮、生氣，同時降低情緒控管力。

(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)

如何觀察孩子是否出現手機成癮

1.孩子無法使用手機時，是否會憤怒、焦慮？

2.問孩子在用手機做什麼時，他會隱瞞嗎？

3.孩子寧願滑手機，也不願意參加社交活動？

4.孩子會因為用手機，開始晚睡、熬夜嗎？

5.孩子使用手機的時間，是否已經長到危害雙眼？

6.比起玩具，孩子是否會吵著跟你要手機或3C產品來用？

小標文字 明白孩子對手機依賴的關鍵，找出對症下藥的辦法

首先，先分析孩子對手機的需求，是來自於好奇、興趣、習慣還是重心的轉移。曾聽聞一起案例是，父母因為雙薪家庭關係，無法長時間陪伴兒子，孩子為了填補空虛感，變成很常用手機，將重心轉移在豐富的網路資訊上。別讓手機取代爸媽的工作，親子相處是無可取代的，讓孩子明白即便父母無法隨時陪在身旁，但一家人相處時，這些時間不該被外物影響。

如果孩子是因為好奇等其他因素，而常用手機，可透過以下方法改善：

1.建立使用規則：比起不讓孩子碰，讓孩子適時接觸，滿足慾望更可協商使用規範，明確告知一天只能使用幾次、什麼情況下能使用、一次用多久，並留心孩子是否有做到。

2.減少把手機當獎勵的頻率：許多父母會把手機等3C產品的使用，當作孩子表現乖時的鼓勵，雖然這方法有激勵孩子的作用，但過度仰賴卻會讓孩子更早習慣手機。建議可改為帶孩子到公園玩、踏青等鼓勵方式輪替，讓孩子的快樂不會只建立在手機上。

(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)

3.觀察孩子的使用：除了留意孩子使用時，是否離手機太近而傷眼，也需關心孩子用手機時的瀏覽紀錄。許多誘拐事件，都是透過孩童對網路危險的低敏銳度進行誘導，當孩子輕易相信陌生人時，就容易遇上危險。

4.以身作則：要求孩子前，先思考自己能不能做到。對孩子來說，父母的行為都是他們的學習來源，如果要求孩子別玩手機，但父母玩得比他們還兇，往後要溝通就變得更難。

手機成癮的結果，不僅改變孩子的習慣，背後的「網路成癮」也是父母該留心的。網路成癮會讓孩子無法專注、容易焦慮或過動，臨床上發現，3分之 1的成癮者，都帶有焦慮或過動等情形。因此針對孩子用手機的情況，父母一定要特別留意、制定使用規範並以身作則，千萬別讓一時的疏忽，讓手機主宰孩子的日常生活。