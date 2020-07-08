快訊

空拍錄下翻覆瞬間 海陸操演膠艇遭後浪「頂高翻覆」

快相約早起看天文奇景 隔23年再現肉眼可見大彗星

聽新聞
test
0:00 / 0:00

別讓你的孩子變成低頭族！手機成癮對孩子的影響比你想的還大

聯合新聞網 / MamiBuy
(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)
(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)

學齡兒童容易被手機影響

手機的便利，讓兒童可以快速獲得資訊，獲得豐富的感官滿足。但在兒童大腦發育過程中，若習慣一有慾望就被滿足，負責壓抑慾望的神經就會缺乏訓練，日後無法馬上獲得想要的東西時，就容易焦慮、生氣，同時降低情緒控管力。

(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)
(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)

如何觀察孩子是否出現手機成癮

1.孩子無法使用手機時，是否會憤怒、焦慮？

2.問孩子在用手機做什麼時，他會隱瞞嗎？

3.孩子寧願滑手機，也不願意參加社交活動？

4.孩子會因為用手機，開始晚睡、熬夜嗎？

5.孩子使用手機的時間，是否已經長到危害雙眼？

6.比起玩具，孩子是否會吵著跟你要手機或3C產品來用？

小標文字 明白孩子對手機依賴的關鍵，找出對症下藥的辦法

首先，先分析孩子對手機的需求，是來自於好奇、興趣、習慣還是重心的轉移。曾聽聞一起案例是，父母因為雙薪家庭關係，無法長時間陪伴兒子，孩子為了填補空虛感，變成很常用手機，將重心轉移在豐富的網路資訊上。別讓手機取代爸媽的工作，親子相處是無可取代的，讓孩子明白即便父母無法隨時陪在身旁，但一家人相處時，這些時間不該被外物影響。

如果孩子是因為好奇等其他因素，而常用手機，可透過以下方法改善：

1.建立使用規則：比起不讓孩子碰，讓孩子適時接觸，滿足慾望更可協商使用規範，明確告知一天只能使用幾次、什麼情況下能使用、一次用多久，並留心孩子是否有做到。

2.減少把手機當獎勵的頻率：許多父母會把手機等3C產品的使用，當作孩子表現乖時的鼓勵，雖然這方法有激勵孩子的作用，但過度仰賴卻會讓孩子更早習慣手機。建議可改為帶孩子到公園玩、踏青等鼓勵方式輪替，讓孩子的快樂不會只建立在手機上。

(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)
(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)

3.觀察孩子的使用：除了留意孩子使用時，是否離手機太近而傷眼，也需關心孩子用手機時的瀏覽紀錄。許多誘拐事件，都是透過孩童對網路危險的低敏銳度進行誘導，當孩子輕易相信陌生人時，就容易遇上危險。

4.以身作則：要求孩子前，先思考自己能不能做到。對孩子來說，父母的行為都是他們的學習來源，如果要求孩子別玩手機，但父母玩得比他們還兇，往後要溝通就變得更難。

手機成癮的結果，不僅改變孩子的習慣，背後的「網路成癮」也是父母該留心的。網路成癮會讓孩子無法專注、容易焦慮或過動，臨床上發現，3分之 1的成癮者，都帶有焦慮或過動等情形。因此針對孩子用手機的情況，父母一定要特別留意、制定使用規範並以身作則，千萬別讓一時的疏忽，讓手機主宰孩子的日常生活。

網路成癮 3C

延伸閱讀

度蜜月卻變惡夢！丈夫「5萬賣妻」 她花21天逃脫

上海新婚富二代 為賭殺妻焚屍

北巿公幼嚴重不足 議員：有人等到上小學 感謝

房思琪翻版？衛生局女員工墜樓亡 父母可能提告

相關新聞

U值媒／抱著神主牌的男人 也許一輩子都不會明白

嗚嗚嗚，是我不孝啊，男人粗嘎的嗚咽聲像是宣洩了自己對離婚的悔恨。牆上這個看盡透天厝裡人事流轉變化的掛鐘發出了噠噠噠的聲音，像是列祖列宗們正面嚴肅地回應了他的懺悔，噠噠噠…噠噠噠…彷彿祖先說是是是啊，男人這下哭得更兇了。此時，男人沒有注意到餐桌上的手機螢幕亮了起來，螢幕上閃著大大的「女兒」兩個字………….。男人也許一輩子都不會明白，最終為什麼諾大的房子只剩下他一個人。

孩子一直吹冷氣會著涼感冒？

最近天氣一天比一天熱，門診也開始出現身上長滿疹子的寶包...「天氣熱要不要吹冷氣」這個主題涉及到許多層面，特別是經濟面大家一定會精打細算，畢竟冷氣開下去，電費則是貴上去。而這個問題也常造成兩代教養的衝突...

別讓你的孩子變成低頭族！手機成癮對孩子的影響比你想的還大

在網路當道的年代，孩子的童年不像我們以前選擇少，娛樂變多、3C選擇多，孩子便會很早接觸「手機」。數位時代下，要讓孩子不碰手機不太可能，甚至還需要手機的幫忙，協助孩子融入社會。但如何讓孩子不手機成癮，如何不被手機「控制」，需要靠父母把關。

男友結婚想「辦桌」她想勸退 網曝優勢狂推

結婚宴客有些人會選擇在飯店舉行，但有女網友卻說男友很想嘗試辦桌，不過她自己卻沒有很想，不知該如何勸退男友的想法，貼文發出後也引發許多網友討論與分享自身經驗。

離婚後如何顧及孩子？陸劇揭父母複雜情感

「你相信童話還是現實？」這是近期最火紅的陸網劇《隱密的角落》中，反覆出現的一句話，現實往往殘酷，而有些人必須相信童話才能活下去。周末我追完這部劇，最後兩集讓我落淚，因為我心疼劇中的孩子。

U值媒／不甘心放手 婚姻中誰才是受害者？

婚姻簡單嗎？婚姻太難了，如果雙方沒有一個比較有智慧的人引領，婚姻能走到白頭的機會真的不多。所以請放下加害者或是受害者的角色選項，婚姻裡沒有對錯也沒有公平，幫助婚姻持續的只有包容和體諒，愛情無法持久，包容和體諒才能在讓我們在看清楚婚姻的真面目後仍然願意執子之手與子偕老。

【賞文迴響】凌岫／養樂多的重量

拜讀3月29日作者霍克愛的〈養樂多記趣〉，腦中不由自主地浮現一幅童年時期的畫面──偶然打開冰箱，赫見養樂多列隊排滿了整層置物架，伸出指頭細數，竟有三十二瓶之多。那是我畢生難忘、來自祖母的疼愛。 讀小

【親子教養】容恬／卡匣的啟示

近幾年，寶可夢手遊風靡全球，帶動周邊產品無限商機，其中「Tretta卡匣」更是玩家熱衷蒐集的目標。同事的兒子也是愛好者，經常與表哥們互相展示自己的收藏，一張張精緻的小卡，總能讓幾個男孩玩到忘我，不料有

【美味記憶】張益寧／筍香裡的思念

日前外子購買了桂竹鮮筍，他知道那是我的菜。的確，看到筍，尤其桂竹筍，我的眼睛為之一亮，是它的「鮮」喚醒我腦內啡，使心情愉快；再來就是連結過往家人分工合作、忙裡忙外的典型農家生活點滴。其實，還有一小段酸

【她們的世界】陳姵穎／楊馥如，好吃好玩之必要（下）

（閱讀〈楊馥如，好吃好玩之必要（上）〉） 反覆談及人性，身為義大利媳婦，面對異國婚姻，楊馥如依舊做自己。「有的女性或許會覺得融入對方的社會很困難，但我覺得有趣的地方在於妳不知道會遇到什麼，這個民族、

【手足之情】劉雲英／經常闖禍的姊姊

新冠肺炎疫情全球延燒，讓萬事皆停擺，旅遊業衝擊最大，觀光客進不來，國人出不去，五姊妹年度海外之行無限期順延，閉不出戶既成定局，只好臥遊天下望梅止渴，說著說著不知話題怎就演變為互揭瘡疤。 二妹那年在東

媽連上6天班沒時間陪孩子 孩掏出四百塊：可以買你半天嗎

在工作與家庭之間如何取得平衡是職業婦女的難題，近日有位媽媽在「爆怨公社」上發文，她表示自己週一到週六都會上班，陪伴孩子時間不多，某天小孩問她「一天薪水多少」並掏出四百塊打算買她半天的時間，讓原Po一陣鼻酸，雖然有人質疑故事真實性，但原Po強調這是真實發生的，並說「此回合屁孩完勝」。

熱門新聞

新竹喜來登自助餐推1大人用餐 帶1名孩童免費

國道指標挨批「不夠直覺」很廢 林佳龍：不夠好就改善

快相約早起看天文奇景 隔23年再現肉眼可見大彗星

桃機也擬推偽出國 搭機環島 長榮擬派Hello Kitty機

午後雷陣雨來了！ 基隆、新北等10縣市注意大雨特報

國人已忘了防疫？發燒、流感變多 急診醫示警：病毒一直都在

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。