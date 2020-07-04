和曖昧對象出去全嚇跑！女揭原因疑惑：食量大真的不行嗎？

曖昧時期對方的一舉一動總會讓人很在意，會心想著該怎麼做才會讓對方喜歡上自己，又容易腦補很多小劇場。有一名女網友表示，自己是個食量大的女生，母胎單身22年，每次和曖昧對象出去，總是以謝謝不聯絡收場，讓她感到無奈又傷心，也想問食量大真的會讓男生嚇跑嗎？引起網友熱議。

女網友在「Dcard」發文說，母胎單身22年，不知道是不是因為食量大，每次和曖昧對象出去，對方看到食量後幾乎都是謝謝不聯絡「可能怕被我吃垮？」，她也舉出自己如果去吃吃到飽火鍋，肉盤可以吃十盤還不會飽，上次和曖昧對象出去還故意只吃八盤，結果餓到受不了又去吃點心，最後也是沒聯絡收尾，她還舉例最近很紅的調理包，最少可以吃5-6盤，再加上10個水餃，但她也說自己身高160公分體重45公斤，所以應該不是身材問題，但她很好奇男生遇到食量大的女生真的會害怕嗎？

文章出後也引起許多網友討論「妳可以先吃飽再跟他們出去啊」、「可是我跟男友第一次吃飯就吃吃到飽，我狂吃好多盤肉（那時候只是朋友），後來就交往多年，現在變成老公惹」、「我可以接受欸~個人是比較不喜歡女生都只吃一點點就浪費食物的人」但也有人覺得「我覺得應該不是食量大的問題，妳可能要思考一下，有沒有其他問題的可能」、「有沒有可能不是食量而是吃相問題呢」。