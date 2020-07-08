孩子一直吹冷氣會著涼感冒？

【作者：巫漢盟（阿包醫生）】

最近天氣一天比一天熱，門診也開始出現身上長滿疹子的寶包...

媽媽：「阿包醫生，我的寶包身上這些疹子是什麼啊？」

阿包：「這些是汗疹，也就是痱子，表示寶包他被熱到了啦！當熱氣無法被正常排出，皮膚就會出現這些疹子...妳們家開始開冷氣了嗎？」

媽媽：「還沒耶，因為長輩說每次開冷氣寶包都會打噴嚏和感冒，所以還不准我開冷氣給他吹...」

阿包：「...媽媽辛苦妳了，但我還是建議在經濟許可的情況下，面對炎熱的天氣，開冷氣絕對會讓寶包身上疹子消失，他也比較舒服，比較好帶！」

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「天氣熱要不要吹冷氣」這個主題涉及到許多層面，特別是經濟面大家一定會精打細算，畢竟冷氣開下去，電費則是貴上去。而這個問題也常造成兩代教養的衝突...

面對長輩的眾多質疑，我提供以下幾個說法，希望能幫助大家來說服長輩！

『我們以前夏天都沒在吹冷氣的，不是也這麼長大了？』

2020年的年均溫度絕對比長輩小時候的年代來得高！所以這種說法是有待商榷的！另外補充一下，2019年是台灣史上年均溫最高的一年唷！今年能否創新高就還不知道...

#從前夏天不吹冷氣還過得去_現在不開冷氣可能生不如死

『寶包一直吹冷氣會著涼感冒？』

現代醫學已證實感冒是病毒感染，也就是說跟有無冷到或吹到風無關。會感冒的原因主要跟寶包有無被傳染到病毒，以及當時自身的免疫狀況較相關！

愛斯基摩人長年身處酷寒的環境，卻照樣生活，他們也沒有因為"總是吹到風"而一直生病呀~

若讓寶包一直身處在悶熱的環境，可能導致食慾變差，睡眠也不會安穩。當寶包吃不好又睡不飽時，抵抗力會降低，反而更容易生病唷~

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最後結論就是寶包當然可以吹冷氣，但阿包醫生還是和大家囉嗦兩點：

1. 寶包吹冷氣時，請定時幫他們擦乳液，以避免皮膚乾燥

2. 還是不時要帶寶包出門曬太陽、流流汗，食慾才會好，免疫系統也會更好

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