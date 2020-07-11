【作者：許嬰寧 心理師】

你再這樣我就不管你了! 你以為他怕嗎？

Ａ（事實上）

「你再這樣我就不管你了」

「那就不要管啊」

「你….」

「怎樣，你不是說不要管嗎？」

（不歡而散）

Ｂ（事實上）

「你再這樣我就不管你了」

「隨便你」

「好！不管你了！」

「你是最自私的爸(媽)！」

（不歡而散）

Ｃ（你希望的）

「你再這樣我就不管你了」

「好，我以後不會再這樣了！請不要不管我…」

「看你以後還敢不敢這樣！」

「不敢了我錯了」

爸媽都希望教養過程是Ｃ，當然最常見的是Ａ和Ｂ

Ａ是屬於比較防衛型的自我保護，Ｂ是比較消極被動的自我保護

兩者都沒有對於「不管你」這個威脅做出軟化反應，即使心裡感受到威脅、害怕，但出於防衛以及對於被威脅的恐懼和不安，加上對未來的表現不確定性，自動選擇了對立，然後不歡而散。

下次他再做出一樣的事情，你還是繼續威脅，他還是繼續不從，上次的條件沒談攏，他也不怕你，因為你提出的最糟處罰就是「不管」

而他已經慢慢長出對於「不管」的恐懼免疫，透過「遠離你」來對抗被爸媽不管的害怕和失落

兒女天性對於父母的親暱期待，渴望接近和被肯定都慢慢的被威脅消磨掉了，剩下「不期不待沒有傷害」

每次問青少年，你覺得你爸媽會怎麼看？

他們都聳聳肩、不予置評的說，他們根本不管我

但回過頭當我與家長交談，沒有一個家長是「真的不管」的。

你每次說，你再這樣我就不管你了，你以為他怕嗎？

就算會有點怕，也不會表現出來，只會越來越遠。

別再說那些管不管的話了，他們都當真了。

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