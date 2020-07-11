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你再這樣我就不管你了！你以為他怕嗎？
【作者：許嬰寧 心理師】
你再這樣我就不管你了! 你以為他怕嗎？
Ａ（事實上）
「你再這樣我就不管你了」
「那就不要管啊」
「你….」
「怎樣，你不是說不要管嗎？」
（不歡而散）
Ｂ（事實上）
「你再這樣我就不管你了」
「隨便你」
「好！不管你了！」
「你是最自私的爸(媽)！」
（不歡而散）
Ｃ（你希望的）
「你再這樣我就不管你了」
「好，我以後不會再這樣了！請不要不管我…」
「看你以後還敢不敢這樣！」
「不敢了我錯了」
爸媽都希望教養過程是Ｃ，當然最常見的是Ａ和Ｂ
Ａ是屬於比較防衛型的自我保護，Ｂ是比較消極被動的自我保護
兩者都沒有對於「不管你」這個威脅做出軟化反應，即使心裡感受到威脅、害怕，但出於防衛以及對於被威脅的恐懼和不安，加上對未來的表現不確定性，自動選擇了對立，然後不歡而散。
下次他再做出一樣的事情，你還是繼續威脅，他還是繼續不從，上次的條件沒談攏，他也不怕你，因為你提出的最糟處罰就是「不管」
而他已經慢慢長出對於「不管」的恐懼免疫，透過「遠離你」來對抗被爸媽不管的害怕和失落
兒女天性對於父母的親暱期待，渴望接近和被肯定都慢慢的被威脅消磨掉了，剩下「不期不待沒有傷害」
每次問青少年，你覺得你爸媽會怎麼看？
他們都聳聳肩、不予置評的說，他們根本不管我
但回過頭當我與家長交談，沒有一個家長是「真的不管」的。
你每次說，你再這樣我就不管你了，你以為他怕嗎？
就算會有點怕，也不會表現出來，只會越來越遠。
別再說那些管不管的話了，他們都當真了。
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