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哭什麼哭，是不會用講的喔！如何避免情緒NG對話

聯合新聞網 / BabyHome

【作者：許嬰寧 心理師】

【你是怎樣啦!】

【哭什麼哭!是不會用講的喔!】

【用哭得誰聽得懂你在講甚麼啦!】

【再哭! 我們就回家!】

​常常在外面聽到這種聲音，講這話的父母通常已經按耐不住，情緒爆發，而且為了迅速達到目的，必須要比孩子的哭泣更大聲，所以就不由自主提高音量。

你有過這樣火山爆發的經驗嗎?

你有目睹過，你的另一半火山爆發嗎?

情緒爆發是人之常情，可是常常爆發後，孩子暫時不哭，大人也像洩了氣的皮球，沒有心情了。忍不住想，剛剛到底孩子聽懂了沒有? 

當你或你的另一半，忍不住對哭泣的孩子提高音量時，你的【忍不住】對孩子既是教育，也是管理，更是示範。你若希望能有效的達到教育目的…

當下要確保你自己（或是你的另一半）：

1. 先降低自己音量。

即使你認為需要很大聲，才能讓哭泣中的孩子聽見，也試著先靠近他，看著他，扶著他，降低自己音量，否則只會讓他也越來越大聲，以後也學會大聲就是【發聲制人】，講不清楚就用吼的。有一天，孩子也會長大，可能也會對長輩吼回來。

2. 就事論事，讓他有機會講。

即使他非常希望被了解，孩子的表達能力有限。留意不小心用了大人的表達能力標準來衡量，誤會孩子【都用哭的、為何不好好講、你不講誰知道…】，多等一下，把時間拉長，彼此情緒都會緩和許多。讓他感受到你在等他慢慢講。

3. 就事論事，一碼歸一碼。

不要搬出既定的未來計畫交換，例如:下午的繪畫課、明天的冰淇淋。即使大人的心情已經被弄壞了，留意盡量不要影響其他計畫。尤其留意家中若有其他小孩，不要波及無辜的兄弟姊妹。這些剝奪造成的不滿、怨恨，會使原本教育目的被扭曲，在你看不見的孩子心裡留下負面情緒。

4. 不要威脅，威脅是很容易被孩子學習的。

不要使用【你再…我就…】【你不…我就…】，孩子會學到掌握權力的人，可以拿其他事情做處罰，也會學習到剝奪可以使人聽話。如果家中有其他兄弟姊妹，更不可以在此刻作出差別對待，【你再…我就讓姐姐…，不讓你….】，威脅會讓孩子學習操控別人的情緒，來達成自己目的。差別對待會讓手足間的比較惡化。

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