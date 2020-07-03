男友主動要求搬進來並幫忙工作 她曝行徑讓網友驚「快放生」

一名女網友抱怨男友主動要求到她家的農園幫忙耕作，甚至還辭掉自己原本的工作，沒想到來了之後卻開始提出許多要求，例如換車、索取收成、搬進女方家等等，讓女網友感覺越來越差，希望他快點回去原本的工作領域，而網友看了也替原PO感到憂心，擔心男方心懷不軌，提醒她趕緊切斷關係自保。

這名女網友在臉書「爆廢公社公開版」貼文寫道自己家在南部種植網室蔬果，算是大盤商，而男友原本是名上班族，卻突然要求主動到她家幫忙，甚至還辭掉了原本的工作，讓原PO很訝異。原PO說不知道男友心裡打什麼主意，或是看上她家的農園才刻意這樣要求，但當他來幫忙後卻開始出現許多問題。

原PO表示家裡給男友的待遇還不少，但他卻開始要求許多東西。例如收成要求佔5成、原本開國產車卻要求換進口車，而且錢還得由原PO家出、東西還要求用好的、任何東西都要提供給他，甚至出去後就聯絡不到人等等，都讓原PO越來越反感。男友最近還表示要主動搬進她家住，讓原PO不知道如何是好，「我真的很希望他回去原本的工作、我們還比較快樂！沒有這些東西給他、不知道他現在還會不會像以前那樣樸實」。

貼文一出讓網友一面倒地呼籲原PO快點斷尾求生，「真的可以放生了，如果不放將來累的還是妳自己」、「還不放生？妳家的產業就要變他的了」、「再繼續養他彷彿已經看到農地變荒地了，血蛭是永遠吸不飽的」、「請神容易送神難，妳還看不出來嗎？不是他需要換車，是妳需要換男人」、「怕是改天要不到東西就變殺人了，現在這種社會真的眼睛要睜開點，保護好自己的家人最重要，畢竟他目前也只是外人而已，無論如何還是不要讓他住進去吧」、「妳想認清的話就叫他不要再來妳家這裡上班了，這樣就可以看清一個人的真面目了」。