妳要吃妳自己付錢！小氣男「一舉動」占女友便宜 網看傻

情侶交往難免會有些事情需要磨合，其中吃飯男女誰該付錢的話題也常被拿出來討論，有網友在餐飲店目睹了一對情侶，男生劈頭告訴女生「要吃的話食物錢自己付」，最後還沒點餐直接喝女友的飲料，也沒有付錢，讓一旁的人看到傻眼，引起網友熱議。

網友在「爆廢公社」發文說，日前和老公去吃飯，坐下來不久後隔壁就來了一對情侶，男生劈頭就和女生說「我不餓不吃東西，如果你要吃的話食物自己付錢！」，女生當場傻掉，而原PO和老公在旁邊也傻眼。

原PO認為，不是說AA制不好，也不是說自己想吃的東西自己付錢不好，而是「感覺」很差，結果隔壁桌女生什麼都沒說就點了飲料，男生還說點大杯的一起喝就好，女生點完後男生也沒有付錢，就自己在那邊滑手機，原PO說，其實有時候就是一個感覺問題，也很心疼那位女生，因為想到了以前的自己。

其他網友看完也覺得「傻眼！這種男人也有人要？」、「搞不好是同一個媽生的」、「跟著種不如單身，還不用ㄧ起喝」、「AA就AA還喝女的飲料實在無言」、「愛丟卡慘係」、「既然還能交往下去，就代表他們根本無所謂」。