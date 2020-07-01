丈夫公事包藏「神秘隨身碟」 一看內容卻讓人妻超崩潰

許多人對於伴侶的前任都會非常介意，日前一名人妻在丈夫的公事包內發現一個隨身碟，裡面儲存的竟是丈夫與前任交往時的照片，除此之外還有結婚前沒追到的女生照片，跟丈夫反映無法接受，但卻反遭批評肚量小，讓妻子憤怒不已並詢問其他網友是否「覺得正常？」

一名女網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，丈夫的公事包中有一個神秘的隨身碟，打開後卻發現裡面竟是丈夫與為她吵架多次「前任」交往時的照片，以及丈夫結婚前沒追到的女生照片，讓她非常氣憤。

原PO表示保留照片就算了，但不能理解為什麼需要隨身攜帶，她更提到因為無法接受這樣的行為跟丈夫反應，但卻反被批評肚量小，讓她氣得發文詢問其他網友「男人們，覺得正常？女人們，能接受嗎？」

貼文一出掀起熱議，網友們紛紛留言「隨身攜帶？他是變態嗎？」、「我覺得男人結了婚就不該有這些東西吧，因為接下來會陪自己一輩子的人是老婆而不是那些過去的人」、「放著就超賭爛了，還隨身攜帶，我一定幫他格式化」、「如果被我發現我的對象有這個東西的話...我會把隨身碟還有他下面的東西一起折斷」、「隨身攜帶隨身增加嗎，不行啊」。

不過也有網友認為，「可以留著東西，畢竟是回憶，不過不必隨身攜帶吧」、「我覺得有時候睜一隻眼閉一隻眼日子過的比較自在…如果出軌就另當別論」、「為什麼要剝奪僅存的回憶，丟了他就等於丟了記憶，只要他不亂來就好了，何必生氣」、「回憶是放在隨身碟，萬一翻臉逼他丟掉回憶可能就是放在心裡，或者你也被放進隨身碟裡」。