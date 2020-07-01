快訊

200年不公平：BLM遍地開花 從美非裔運動經濟因素說起

證交所：大同最差情況 將無限期全額交割

聽新聞
test
0:00 / 0:00

丈夫公事包藏「神秘隨身碟」 一看內容卻讓人妻超崩潰

聯合新聞網 / 綜合報導
一名人妻在丈夫的公事包內發現一個隨身碟，裡面儲存的竟是丈夫與前任交往時的照片，除此之外還有結婚前沒追到的女生照片。示意圖／ingimage
一名人妻在丈夫的公事包內發現一個隨身碟，裡面儲存的竟是丈夫與前任交往時的照片，除此之外還有結婚前沒追到的女生照片。示意圖／ingimage

許多人對於伴侶的前任都會非常介意，日前一名人妻在丈夫的公事包內發現一個隨身碟，裡面儲存的竟是丈夫與前任交往時的照片，除此之外還有結婚前沒追到的女生照片，跟丈夫反映無法接受，但卻反遭批評肚量小，讓妻子憤怒不已並詢問其他網友是否「覺得正常？」

一名女網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，丈夫的公事包中有一個神秘的隨身碟，打開後卻發現裡面竟是丈夫與為她吵架多次「前任」交往時的照片，以及丈夫結婚前沒追到的女生照片，讓她非常氣憤。

原PO表示保留照片就算了，但不能理解為什麼需要隨身攜帶，她更提到因為無法接受這樣的行為跟丈夫反應，但卻反被批評肚量小，讓她氣得發文詢問其他網友「男人們，覺得正常？女人們，能接受嗎？」

貼文一出掀起熱議，網友們紛紛留言「隨身攜帶？他是變態嗎？」、「我覺得男人結了婚就不該有這些東西吧，因為接下來會陪自己一輩子的人是老婆而不是那些過去的人」、「放著就超賭爛了，還隨身攜帶，我一定幫他格式化」、「如果被我發現我的對象有這個東西的話...我會把隨身碟還有他下面的東西一起折斷」、「隨身攜帶隨身增加嗎，不行啊」。

不過也有網友認為，「可以留著東西，畢竟是回憶，不過不必隨身攜帶吧」、「我覺得有時候睜一隻眼閉一隻眼日子過的比較自在…如果出軌就另當別論」、「為什麼要剝奪僅存的回憶，丟了他就等於丟了記憶，只要他不亂來就好了，何必生氣」、「回憶是放在隨身碟，萬一翻臉逼他丟掉回憶可能就是放在心裡，或者你也被放進隨身碟裡」。

結婚 爆廢公社

延伸閱讀

宿舍整修驚見「1000元壓床底」 網笑：剛好拿去換三倍券

在膠囊旅館當大爺！日本奧客愛使喚人 台灣員工氣到想揮拳

提款機上驚見「幸運發財金」 內行曝內幕急勸：千萬別碰

他不解為何月薪23k不夠用 神解析連網友看了都搖頭

相關新聞

丈夫公事包藏「神秘隨身碟」 一看內容卻讓人妻超崩潰

許多人對於伴侶的前任都會非常介意，日前一名人妻在丈夫的公事包內發現一個隨身碟，裡面儲存的竟是丈夫與前任交往時的照片，除此之外還有結婚前沒追到的女生照片，跟丈夫反映無法接受，但卻反遭批評肚量小，讓妻子憤怒不已並詢問其他網友是否「覺得正常？」

經濟無虞能提高生子意願？過來人曝心聲：須符合一個條件

台灣少子化問題嚴重，很多人怕生了養不起是原因之一。但如果經濟上沒有負擔，真的會提高你繁衍後代的意願嗎？

【生活趣聞】劉愛玲／不小心吃完了

朋友送來香甜滑嫩的奶油蛋糕，兒子垂涎欲滴地問：「我明天可以當早餐吃嗎？」我允諾他等我拿去拜完祖先再吃。

【大叔的中年小事】程耀毅／用粽葉包八爪魚

「我可以在端午節的時候，去幫嘉義阿嬤包粽子嗎？」

【家人關係】可樂果／小姪子的世界

一直記得小姪子一歲多時站在家門口搖手對我道別的情景。

想訂80盒喜餅送人 準婆婆酸嗆「沒宴客還吃這麼多，笑死人」

結婚是人生中的大事，理應開開心心、充滿喜氣的進行，但許多新人卻因為禮儀、習俗等問題鬧得不愉快，一名女網友貼文寫道自己傾向簡單就好，因此和未婚夫打算去登記結婚不宴客，但她父母希望能訂餅贈送給親朋好友分享喜悅，沒想到就因為喜餅的數量讓男方和其家人有意見，使得她萌生不想結婚的念頭。

新版孕婦手冊上路 加強準爸爸參與感

新手媽媽們的年紀越來越高齡。據內政部人口資料最新統計，國人女性平均生育年齡再創新高，2019年女性生育平均年齡為32.1...

【我見我思】珍妮佛／命理老師的禁令

鄰居阿芳的女兒最近生了寶寶，我們向她賀喜時，不見她有升格當阿嬤的喜悅，反倒是一臉哀怨，說：「做一個要一年之後才能抱孫的阿嬤，是有什麼好高興的啦！」 原來是阿芳的親家母拿著寶寶的生辰八字給一位命理老師

【夫妻之間】孫若梅／糟糕，我把你生日忘了！

「糟糕，我把你生日忘了！」每次忘了先生的生日，事後我總是這樣對他說。

回家被餵食滿滿一大桌！孫吃4碗後求饒：阿嬤仍說我餓

有阿嬤疼的孫永遠不怕肚子餓！一名網友與家人回去阿嬤家，被她「辦桌」招待了超級豐盛的菜餚，而且明明已經吃到撐，阿嬤仍問他「怎麼都沒吃」，讓他忍不住求助網友。

寶寶在哭 婆婆直接打開房門！沒洗手就急著抱孩子

常常覺得難以和婆婆好好相處？梁淑娟心理師根據多年的臨床經驗，針對婆媳之間在產後常常會產生爭執的狀況，剖析婆婆背後的心理，並提供媽咪們一些實用的應對小撇步！

【心情點滴】盧素梅／珍惜腳邊的玫瑰

坐在有著「天使的眼淚」之稱的嘉明湖畔，眼前湛藍的湖水在陽光照射下，波光瀲灩，湖邊短箭竹草坡背後襯著布拉克桑山、新康橫斷的墨綠色山頭，再加上藍天白雲，這幅景象美得令人屏息，讓攀登的辛苦一掃而空。 時隔

熱門新聞

付費制一年後… 《蘋果新聞網》宣布7月1日「全面開放」免費看

撐不到紓困3.0 五福旅行社：裁員勢在必行

雨彈來襲！吳德榮：今起三天午後對流旺盛慎防劇烈天氣

北北基雷雨轟炸像颱風 氣象局警告恐有冰雹、淹水

今年出不了國省一筆？網友哀嚎：國內旅遊被宰花更多

振興券放大了！22間餐廳優惠方案 吃和牛現省7499

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。