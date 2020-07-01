經濟無虞能提高生子意願？過來人曝心聲：須符合一個條件

台灣少子化問題嚴重，很多人怕生了養不起是原因之一。但如果經濟上沒有負擔，真的會提高你繁衍後代的意願嗎？

一名網友在PTT發文，說自己最近去朋友家幫忙顧小孩，發現小孩子充電速度比大人快，不只陪他們玩很累，出門又不受控，一定要看緊，讓他徹底了解別人說的「帶小孩比上班累」，也萌生「認真害怕有小孩，就算經濟ok也不敢生」的念頭。因此他好奇詢問大家，「如果撇開經濟，真的想生小孩的人多嗎？」

底下網友們對此問題展開熱烈討論，一派持肯定立場，「栽培小孩是難度非常高的人生成就，有錢當然要繼續挑戰啊」、「自己生了才知道陪小孩累，但很有成就跟充實」、「要是我也有個房地產收租月入百萬，生十個都沒問題」。但有更多人表示必須符合一個前提才考慮生，「經濟很ok的話會想生兩個，保母一定要的」、「如果是無虞到可以請24小時保母就願意」、「如果有後援的話會生」。

另一派抱著否定態度的網友則表示，「誰能保證一輩子都無虞」、「我們夫妻年薪200萬，完全不想生」、「不要，這個世界會很辛苦」、「如果我身高165就生，可惜我只有145，基因太爛不要害人」。

還有一派認為要不要生小孩，錢不是最大的考量，「遇到適合一起養小孩的對象才會想生吧，經濟只是其中之一的條件」、「台灣的環境根本不適合小孩成長，再有錢也一樣」、「生了1個覺得夠了，主要是花很多心思，不完全錢的問題」、「帶小孩超累好嗎，吵就覺得煩，安靜又怕出事」、「顧小孩累死，完全沒自己的時間」、「帶小孩超累，有帶過就會知道。不是真心喜歡小孩，就不要抱著『體驗人生』的心情生小孩」。