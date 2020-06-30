想訂80盒喜餅送人 準婆婆酸嗆「沒宴客還吃這麼多，笑死人」

結婚是人生中的大事，理應開開心心、充滿喜氣的進行，但許多新人卻因為禮儀、習俗等問題鬧得不愉快，一名女網友貼文寫道自己傾向簡單就好，因此和未婚夫打算去登記結婚不宴客，但她父母希望能訂餅贈送給親朋好友分享喜悅，沒想到就因為喜餅的數量讓男方和其家人有意見，使得她萌生不想結婚的念頭。

原PO在PTT貼文表示自己即將結婚，因為不想太麻煩，所以提議登記結婚就好，拍婚紗、辦宴客等等的事情都免了，而她的父母也接受這樣的提議，只不過唯一的要求就是希望男方要訂餅讓他們能送給親朋好友，沒想到這樣的要求卻是爭執的導火線。原PO希望送好友15盒，再加上父母要送人的部分，算出來大約7-80盒，但未婚夫聽了卻說「為什麼這麼多？不是不宴客嗎？為什麼要發給阿貓阿狗？」連準婆婆也說「沒有宴客但要吃我們這麼多餅，笑死人」，讓她聽了相當難過。

原PO覺得送喜餅是人之常情，況且送的對象都是父母的好友，再加上自己家人沒有提出任何要求，只在家裡進行簡單的戴戒指儀式，然後登記結婚、送餅如此而已，而且80盒大餅折扣下來大約3萬8左右，沒有貴到強人所難的意思，但男方卻嫌數量太多，只願意出30盒，這讓原PO聽了覺得心好累又不值得，父母還被如此對待更讓她很生氣，無奈之下只好上網詢問網友「自己要求很過份嗎？」

貼文引來許多網友一面倒地批評男方太小氣，「婆家小氣，得了便宜還賣乖」、「連幾萬塊都不想出，感覺結婚以後會更慘」、「婚前用3萬8認清男友與其一家子的嘴臉很值得，總好過婚後流淚」、「觀察婆家的好時機，真的要看清楚一點」、「妳要想的是，往後婆家和妳未婚夫會再因為多少個3萬8為難妳」、「天啊！這多小的事情都計較，婚後有得吵咧」、「是有多缺？38k都不出妳敢嫁？到時候生產開刀的錢也要妳自己拿出來」，還有網友猜測男方可能的想法，「宴客他們收得到禮金，純吃餅是收不到的，而且還都是請女方的人，差別在這裡」。