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回家被餵食滿滿一大桌！孫吃4碗後求饒：阿嬤仍說我餓

聯合新聞網 / 綜合報導
有種餓叫「阿嬤覺得孫子餓」，一名網友分享阿嬤煮的一大桌豐盛晚餐。 圖／擷自PTT
有種餓叫「阿嬤覺得孫子餓」，一名網友分享阿嬤煮的一大桌豐盛晚餐。 圖／擷自PTT

有阿嬤疼的孫永遠不怕肚子餓！一名網友與家人回去阿嬤家，被她「辦桌」招待了超級豐盛的菜餚，而且明明已經吃到撐，阿嬤仍問他「怎麼都沒吃」，讓他忍不住求助網友。

這名網友在PTT分享晚餐照，說明自己回家看阿嬤，即使當天連同他和阿嬤、姑姑、弟弟在內，總共只有4個人一起吃飯，她老人家仍準備了滿滿一大桌吃不完的好料。他表示，明明已嗑了4碗飯和2碗湯，肚子撐得不行，阿嬤看他要離座，還是問他「怎麼都沒吃」，就算他努力解釋自己已吃了好幾碗飯，「她還是堅持說我還很餓」，讓他相當苦惱，「阿嬤是不是都不相信我不餓？」

網友們看到如此「澎派」的菜色，不禁紛紛大喊「羨慕」，「不愧是阿嬤煮的年節菜，滿滿的肉」、「這是端午節不是年節欸」、「這是年夜飯規格」、「這辦桌水準了耶」、「這擺盤也太美了啊！最愛的蝦子」、「多吃一碗啦，這樣真的很幸福」。

也有不少人幫他出主意，試圖解決他的煩惱，「當著阿嬤的面吃給她看啦」、「你吃太快啦，阿嬤就是要慢慢看著你吃才會滿足好嗎」、「碗裡永遠維持七分滿，營造一直有進食的假象，阿嬤就不會覺得你餓了」、「我女兒去阿嬤家都帶一堆保鮮盒，她說阿嬤就不會唸了」、「我都先吃菜清空三盤」、「不要吃飯，吃菜就好」、「你應該是吃太快，太快離開餐桌了。請用法式吃法，吃2小時」。

另有一票網友則叮嚀他好好把握這一刻，「有人煮這麼豐盛真的要珍惜」、「好好珍惜你的阿嬤，趁她還健康多多孝順她」、「外孫還這麼被疼愛，要惜福了」、「阿嬤走了你會很想念當豬的日子」、「吃就對了，吃一次少一次的東西」、「我外婆86歲，已經沒體力煮那麼大桌了」、「難得回家就多吃一點讓老人家開心吧」。

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