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該送小孩上正音班嗎？準小一新鮮人家長的焦慮一次解決

聯合新聞網 / MamiBuy
(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)
(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)

一般來說，公立幼兒園較少有教授注音符號及英文的課程，即使有也是相對簡單的認讀而已，所以比起私幼的家長來說，選擇公幼的爸爸媽媽們更容易擔心孩子上小一之後會跟不上進度，導致課業落後。

除了上正音班之外，有時間的家長其實也可以選擇陪孩子在家自學，小編也會在下方內文中告訴大家，自己教小孩學注音有哪些需要注意的地方喔！

雙薪家庭VS.全職媽媽

相較於私幼，公立幼兒園會讓孩子放兩個月完整的暑假，不少家長會趁著這段時間送孩子上正音班，除了希望讓孩子提早學注音，同時也可以解決雙薪家庭沒人可以在家照顧孩子的問題。如果是全職媽媽的話，則可以考慮在家利用簡單的教具陪孩子學注音，一方面可以省下上正音班的花費，另一方面還可以增加陪伴孩子的時間，也能更了解孩子的學習狀況喔！

認字是天分，與何時學注音無關

不管是提前在私幼學注音、小一前送到正音班學，還是小一才開始學習，孩子們終究會習得國字、看懂課文。

有些孩子在還不懂注音前，就能自己看懂大部分的繪本內容，只有在遇到複雜的國字時才需要大人協助；有些孩子則是在學完注音符號之後，仍只認得「大、天、回、小」等簡單的字。

由此可知，認字多寡並不能當作小孩學注音是否有成的依據，只能說…認字是需要天分的，強求不來，爸媽們不需要過度緊張。

(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)
(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)

什麼時侯開始學最適合？

想讓孩子循序漸進、不要太有壓力學習注音，最好的時機點可以從大班下學期開始。這個年紀的孩子已經比較能控制手部肌肉，握筆寫字相對不會那麼吃力，也較不容易產生姿勢不良、影響手部發育的問題；也因為此時距離升上小一，只剩一學期的時間，可以用相對緩和、漸進式卻又不至於緊迫的步調讓孩子學習，也不會因為太早開始學注音，讓孩子在念小一時反而覺得無聊、失去學習動力。

(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)
(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)

媽媽牌正音班！

想自己在家教孩子卻不知從何開始嗎？3個教學步驟讓小編來告訴你

認讀 ：從最簡單的認識ㄅ、ㄆ、ㄇ開始，只需要用簡單的字卡，讓孩子完全認得37個符號。爸爸媽媽每唸出一個符號，孩子就得找出相對應的字卡，每天進行20分鐘，大約一周孩子就可以很熟練了！

筆順 ：學會辨認注音符號之後，下一階段就可以進行書寫了！在寫的過程中，「筆順」是很重要的一環，不只學校會考筆劃數，下筆的每一步都會影響字體的工整程度。因此，從寫ㄅ、ㄆ、ㄇ開始練習正確的筆順是非常重要的。

拼音 ：熟練每個單字後，可以訓練孩子進行簡易拼音，從兩個注音符號的組合開始，例如：ㄅㄧ「逼」、ㄇㄚ「媽」、ㄐㄧ「雞」等等，建議先從一聲的單字開始，熟悉後再進階成其他聲韻（輕聲、二聲、三聲、四聲）。學完兩個注音符號的拼音後，孩子基本上也就能自行拼出三個注音符號的結合韻了！

看完以上幾點之後，希望對各位焦慮的爸爸媽媽們有所幫助，不管要不要送孩子上正音班，親子間的陪伴和共學才是孩子學習過程中最不可或缺的呦！

全職媽媽 幼兒園 親子

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