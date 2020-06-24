備上公幼…女兒該從私幼轉學？過來人建議：先考量兩件事

念幼兒園該開心玩樂，還是為小學提前準備？一位爸爸為了女兒該念私幼還是公幼而煩惱，他希望女兒能無憂無慮成長，妻子卻擔心她上小學會跟不上，於是上網尋求答案，而網友則建議他從經濟和時間來考量。

這位爸爸在臉書社團「爆怨公社」求助，他表示由於家中有人生病，急著幫2歲半的女兒找幼幼班，4月先報名的公幼和準公幼都候補超過20人，最後找到一間有名額的雙語私幼，在5月底入學，女兒也適應得不錯。

沒想到，這個月準公幼和公幼先後都候補上了，他們夫妻倆為此煩惱起該不該讓女兒轉學。這名爸爸詢問公幼課程，老師回答是「讓小孩玩到畢業」，他贊成讓小孩沒壓力的成長，但媽媽卻說讀私幼會教英文和注音，上小一才不會跟其他小孩落差太大。

此外，學費也是一個考量，公幼一學期只要9千左右，免月費，準公幼月費5千，私幼則是月費8千，半學期學費1萬5千元。

「公幼跟私幼教出來的小孩以後真的差很多嗎？」這位爸爸猶豫是否要讓女兒轉學，網友們對於這個問題也各有不同的見解。「公幼派」認為，現階段不該有學習壓力，以後還有很多年可以念書，「讓小孩玩吧！私幼教的有限」、「我女兒私幼，上小一還是一樣重來」、「我女兒讀公幼，除了英文，其他都有教」、「我兒子讀公幼，每天都有功課，老師還會教生活自理」、「我們讀公幼，剩下來的費用我找了英文家教」、「學費差很多耶！要是我願意為了省學費，假日自己教ㄅㄆㄇ」、「這年紀小朋友本來就是玩>學，從遊戲中學習也很好」。

「私幼派」重視的除了學習，公幼有寒暑假和接送時間較不彈性也是問題，「當初我備取也上了，但後來選私幼是因為接送時間和寒暑假太長」、「公幼是真的都不會教得太仔細⋯私立老師準備的教材真的比較好」、「現在換了108課綱後，我覺得小孩真的要有基礎，沒有進小一會比較辛苦，現在新課綱教法從國語到數學都是在閱讀」、「讀過公幼一年馬上轉走，現在小學壓力太大，要是幼稚園沒學習到，以後會邊讀邊哭的」、「沒有後援+經濟許可，就留在私幼，幼兒園很常感冒，很常看到公幼的爸媽很頭痛請假問題」。

另有人推薦準公幼，「我有排到公幼最後選擇準公幼，想說小班去公幼混班太小了，而且接送時間也沒準公幼彈性」、「我兒讀準公共，時間上跟私幼一樣比較彈性，也是以玩中學習成長，但是還是有美術課，有教基本認識ㄅㄆㄇ，有英文，有唐詩、123⋯⋯感覺很多，但是主要還是玩中學習，基本認識又沒壓力，又不用到私幼那麼貴」。

也有網友建議，幼幼班先念公幼，「小小年紀去玩一玩，等到中大班開始教時候後再去念私幼。」