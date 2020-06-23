6年好友偷解鎖手機…理由讓人傻眼 網勸「絕交吧」

現代人幾乎手機不離身，藉由手機的便利做為個人的貼身工具，多數人都會設定密碼，以防個資、通訊錄、訊息、相片等與己息息相關的私密資訊外洩。一名網友搭乘友人的車時，在短暫下車返回後，發現手機呈現關機狀態，事後發現原因是友人擅自試按密碼欲解鎖手機，失敗多次後遭系統鎖定而情急關機，但在得知理由後覺得超傻眼，PO文詢問大家會如何處理此種狀況。

一名女網友在《PTT WomenTalk版》以「朋友沒經過同意，試手機密碼」為題發文表示，某日國外回來的朋友約好送東西到她家，而前一日剛好是輪值大夜班，下班後又必須去駕訓班補課2小時，三個地點間都有段距離，在行程安排上頗感困擾。一位認識已6年的好友得知後，自告奮勇願意載她前往駕訓班，並待下課後再送她回家。

原PO表示因基於信任，上駕訓課時未將手機及錢包一起帶下走，當下課回到車上，拿起手機發現呈關機狀態，一時以為是手機沒電自動關機，重開機後，手機螢幕顯示「鎖定5分鐘」。當下不想造成友人誤會未提此事，但回家後多方求助諮詢其他友人，得到鎖定螢幕的可能性只有一個「連續按錯密碼」。

在此之後，原PO與對方減少往來互動，但手機的事件始終是心中的一個疙瘩，最後原PO選擇攤牌，得到的答案卻令她傻眼。友人承認在原PO上課時，試著想解鎖她的手機，「想說能猜到，然後等妳回車上時再嚇妳一跳的惡作劇，只是沒想到鎖定了，當時很慌想不到其他方式所以只好關機」，並向原PO道歉。

原PO表示「雖然知道試密碼的藉口有點爛」，想問其他人會如何處理這類情事，「會選擇原諒對方嗎？後續會繼續跟這個人有聯繫嗎？」

貼文引來網友熱議，認為「理由很爛，無法接受被動私人物品」、「說不定錢包內的東西都被看過了」、「明天他就開你家的鎖」；也有人分析研判「對方是男生吧？那就可以解釋他喜歡你」、「自以為可以猜中妳的密碼，偷看不著痕跡」，即便猜測對方可能對原PO有好感，但仍有許多人認為偷看手機「都不尊重了還解釋什麼」、「這種行為根本已經是犯罪」，紛紛勸原PO「趕快遠離吧」、「絕交拜託」。