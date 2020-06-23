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4歲兒蓋「城堡」送爸爸 微妙外型爸一看崩潰：血壓飆起來

聯合新聞網 / 綜合報導
一位網友的兒子蓋「城堡」給他，外型竟神似墓碑，這位爸爸一看血壓秒飆高。圖擷自爆料公社
一位網友的兒子蓋「城堡」給他，外型竟神似墓碑，這位爸爸一看血壓秒飆高。圖擷自爆料公社

都說童言無忌，有時小孩子的貼心行為反而會令大人哭笑不得。有位爸爸在「爆怨公社」po文表示兒子堆沙時蓋了一棟「城堡」給他，只是照片中這「城堡」形狀竟然神似墓碑，讓爸爸血壓瞬間「牙起來（台語，飆高之意）」。

網友在臉書社團「爆怨公社」po出兒子蓋給他的「城堡」照片，本該是個溫馨場面，偏偏這「城堡」外型看似古怪，卻又有一點眼熟，原來像極了「墓碑」，讓這位爸爸血壓瞬間飆高，內心小劇場想著，「哦～這風水美賣（不錯）哦！坐南向北，龍穴捏吼！以後我會保佑你賺大錢哦！」。但身為一位爸爸，面對孝順兒子的善意，表面上只能笑著說，「哇～好堅固的城堡噢！謝謝你啊……」

網友看見也笑翻，幽默表示，「子孫代代出狀元喔，有唷！」、「純手工的，你要感到欣慰！」、「哈哈哈哈哈哈哈哈～超超前部署欸！」、「做工真精緻」、「怎麼沒寫名字」、「沒有寫你的名字還不算你的」、「一看就是會子子孫孫賺大錢的」、「絕對是親生的」。

還有網友眼尖看見旁邊玩具桶裡插著幾根樹枝，馬上聯想到「旁邊還有香欸！都準備要上香了，這孩子好孝順」。更有許多網友分享類似哭笑不得的經驗，「我兒子還說過他以後要開救護車，第一個要載我，叫我坐後面」、「真有才，我頂多被鵝（兒）喊說過橋了」、「我說我這輩子超愛吃海鮮，跟我兒子說長大要帶我去吃喔！兒子竟回：好！我會買一堆你愛吃的海鮮放在你的墓前……」

爆怨公社 墓碑

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