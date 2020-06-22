退休爸媽想拿40萬開早餐店怎麼阻止？ 過來人曝真相：真的很累

有些人在中年退休後，會選擇自己創業當老闆，或是做小生意來度過退休後的人生，但當老闆不僅要承擔房租、人事費用，還得經營的有特色，才能在競爭的市場中存活。對此，日前就有一名網友在PTT中PO文提到，自己的爸爸被朋友說服，打算用40萬元接下台北市的一間早餐店，不過原PO卻相當不認同，因為他認為收入根本不可能與支出打平，於是他就無奈的向廣大網友求助「該怎麼阻止父母去接頂讓的早餐店？」

原PO在文中表示，他的爸爸打算用40萬接下台北的一間早餐店，包含設備、裝潢、冷氣等基本設施和做餐的基本教學，但一個月的房租就要6萬，原本爸媽一個是做工的、一個是公務員，退休後突然想開早餐店，甚至還跟原PO說已經決定好並且馬上就要簽約。

隨後原PO則質疑的說道「我怎麼看都不覺得他們做早餐店，會有任何一點賺頭，搞不好連房租都不夠」，並評估，假設一個月營業額要40萬，扣除成本淨賺就15萬，若是一份早餐50元，整個月不休息平均每天還要賣266份50元的早餐，營業額才會有40萬，這樣的收入讓他覺得根本沒有賺頭，因此就忍不住問道「到底要怎麼阻止父母開店？」

PO文一出後，立刻引來大批網友熱議，紛紛留言回應「如果真的月賺15萬，那一定是拿命換的」、「早餐店其實很賺，只是很累而已」、「做早餐店很累，因為要很早起床」、「早餐店幾乎是全年無休的，還要吸廢油煙，身體會變得很差」、「覺得應該是阻止不了，讓他們做個半年自己就會放棄了」、「我家附近房租兩萬都撐不去，房租太高，加上真的很累」、「賺15萬不騙，但很累，年輕人2個都不一定能撐，退休想找點事做的公務員不適合，這是拿命換的」。