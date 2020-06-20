男友貼心買頂呱呱回家 女友一句「超俗」爆氣拒吃
台式速食連鎖店龍頭「頂呱呱」，經典的薄皮台式炸雞、呱呱包、甜甜包等品項吸引不少死忠愛好者，日前才推出369元吃到飽活動，6小時就被預約一空，看得出人氣很旺。日前有一名男子買呱呱餐回去給女友吃，沒想到卻被女友一句「吃頂呱呱很俗」拒絕，引起網友熱議。
男子在「Dcard」發文說，日前晚上回家經過頂呱呱，想說買個兩份呱呱餐回家，一份給女友，提升自己的男友力，因為平常很少獻殷勤，幻想著女友看到後會感動流淚，沒想到女友看到手上東西的第一個反應是「你買頂呱呱？先說我不吃喔」 。
男子追問為什麼不吃，女友竟然說「因為我覺得吃頂呱呱很俗阿」，讓他相當傻眼，女友接著又補了一句「而且你要吃炸的幹嘛不直接買麥當勞或摩斯阿，應該都比頂呱呱好吃吧」，接著就跑去煮麵吃，留下他和兩份慢慢冷掉的呱呱餐在客廳傻眼，他也很好奇想問，頂呱呱真的又俗又難吃嗎？
網友看完也熱烈回應「頂呱呱我很喜歡耶，他們的雞腿跟呱呱包都很好吃，今晚回家我就再去買兩個回家吃」、「頂呱呱超好吃！」、「超好吃，就算冷掉還是很美味」，但也有人認為「頂呱呱我也不太愛吃」、「會講這種話的女生我真的不行」、「吃過幾家，都覺得炸雞和呱呱包又柴又硬，是我剛好吃到幾家都很雷嗎？還是頂呱呱的真的偏硬啊...」。
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