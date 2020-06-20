女嗆另一半「5萬以下不配擁有愛情」網轟：臉比犀牛皮還厚

許多女性在挑選另一半的時候，除了外型、個性、三觀和之外，經濟能力也是一個考量的重點，但如果太追求另一半錢財，多半會被冠上「拜金女」稱號，但有女網友直言男生「5萬以下根本不配擁有愛情」，引起大批網友論戰。

臉書「靠北女友」18日有網友發文說，不懂為什麼一堆男生討厭拜金女，人本來就應該追求高質量生活，一個月賺3萬連自己生活都成問題，不要因為給不了自卑，就說女人都愛錢，她也表示自己找男友都會關心他的薪水，5萬以下不是不喜歡，而是「根本不配擁有愛情」，她也說不怕人家酸，因為酸的越用力代表越自卑心理。

此文一出也引發網友論戰，不少網友罵「講的好像妳代表全國女性，臉皮比犀牛皮還厚啊」、「你有五萬以上，是可以要求，沒有的話，好好賺錢，因為你沒資格談戀愛」、「真的很不能理解有些人的價值觀，有能力就靠自己買自己要的東西，不要總是想不勞而獲！」，但也有人認為「她講的不是沒道理，但口氣太高傲讓人不太舒服」、「也許是看著家裡長輩們的狀態才會有這種想法」。