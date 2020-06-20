8千房租繳不出！夫懶得上班 懷胎6月孕婦挺大肚揮汗跑外送

女人懷了孩子，先生常是呵護備至，有些人甚至會讓太太請假在家安胎。但一名孕婦就沒這麼幸運，遇到懶惰不愛工作的丈夫，只能自己挺著大肚子出門跑外送。

一名孕婦在爆怨公社發文抱怨，她稱自己的丈夫很懶得上班，每個星期都在請假，連一個月8000元的房租都拿不出來，以致於自己必須挺著孕肚、冒著大熱天跑Foodpanda外送貼補家用。

她表示兒子補習費2.7萬、月費1萬、美語費1萬都是自己出，還要繳信貸車貸，先生只給她3000元；而且肚中的第二個孩子九月即將出生，丈夫連3萬生產費都想裝死不給。

這名孕婦還抱怨嬰兒用品的匱乏，她稱第二個孩子的東西都是以前同事給的，而丈夫也撿了同事的二手用品，但都是不良品，不是壞掉的烘奶瓶機就是手把破裂的嬰兒推車之類的。

網友大多表示同情：「貧賤夫妻百事哀」、「這跟單親有何兩樣，建議離婚」、「有這種丈夫為何還跟他生第二個？」、「這種天氣一般人都受不了了，妳懷孕還要送外送真了不起」、「為了小孩還是別做這種奔波危險的工作了吧」。