結婚17年還是有說不完的話！季芹告白王仁甫：想牽著你的手慢慢變老

【採訪：張詩華／攝影剪輯：林宛儒】

季芹及王仁甫這對夫妻始終予人「感情好」的印象。前陣子還在臉書上大曬恩愛，貼出兩人在海邊依偎看日出的照片，朋友開玩笑大喊「太噁心了！」其實是甜蜜羨煞眾人。最令人羨慕的，是儘管已相識超過二十年、擁有一對正邁入青春期的子女，他們還是「很有話聊」，每天睡前聊到半夜，王仁甫說「我們沒有辦法分開太久」，季芹則說「想牽著他的手慢慢變老」……雖然王仁甫忍不住吐槽：「誰不是慢慢變老？」但季芹回：「是要『牽著你的手』，有人變老不想牽你的手就不行了。」且看BabyHome的甜蜜報導，閱讀前請先服用葉黃素。

重溫兩人世界 還希望感染朋友早點「婚」

結婚將近二十年，還去海邊追日出？王仁甫說起原由，原來當天友人到宜蘭拜訪他們，早已在宜蘭過著規律生活的芹仁夫妻，難得和朋友在海邊暢聊整夜、直至日出。就在天將白之時，王仁甫對著季芹說：我們好久沒有這樣的感覺，去散個步吧！於是留下身旁友人，在宜蘭沙灘上演浪漫情節，海邊日出下牽著手、緩緩在沙灘上散步，王仁甫還得意的分享：我想朋友當場看到這個畫面，一定很想趕快結婚。這念頭，就是婚姻幸福的人才會有的。

季芹、王仁甫的一雙兒女正邁入青春期，已不再需要父母跟前跟後，儘管假日時王仁甫想安排全家一起爬山、從事戶外活動，不過孩子常說：上課夠累了，假日想在家休息！王仁甫及季芹樂見孩子有自己的安排，重溫兩人世界。

始終很有話聊 關注彼此興趣

不過最讓人意外的，是他們彼此還是很有話聊。王仁甫說，認識到現在超過20年、結婚17年，可是每天晚上洗澡、睡覺時，兩人都會不停聊天，還會彼此互問：奇怪，我們到底哪來那麼多話好聊呀？季芹經過一整天的訪問後，聲音已沙啞，還想著自己回家後一定一個字都不想再說，沒想到兩人躺在床上，還是持續聊天到深夜兩點半，直到彼此安靜、進入夢鄉。他們曾經羨慕別的夫妻檔度假時，能各自帶著一本書在泳池畔放鬆曬太陽、看書，於是也效仿帶書度假，然而王仁甫笑著說：「但是那本書從來沒有翻過，因我們一躺下來、看書看沒幾行，就開始聊天，可以從午餐聊到晚餐！」，季芹也補充「書有曬到太陽！後來每次出國他都拿那本書，我就說，老公你要不要換一本？（笑）」

王仁甫說，許多有關婚姻相處的節目，都會說「夫妻要給彼此空間」，但王仁甫認為，「我們沒辦法分開太久。」比如季芹迷烘焙，儘管王仁甫幫不上忙，卻會在一旁陪著聊天；或是當王仁甫看電視時，就算不是季芹愛看的節目，季芹也會陪著聊天。十年前當王仁甫開始瘋露營時，季芹曾經心有抗拒，可是看到王仁甫一頭熱，也就陪著試試看，後來看到孩子在野外營地的笑容與快樂，讓季芹覺得「太值得了！」從此帶孩子露營成為兩人共同嗜好。季芹說，王仁甫也格外支持她發展個人興趣，剛開始接觸烘焙時，需要上課學習，王仁甫總是鼓勵她，讓她不需擔憂家庭、孩子。就因為適度關心彼此的喜好，夫妻總是在同一個頻率上，所以儘管吵架時吵得兇，「但因為我們關係非常緊密，所以也很容易就和好。」王仁甫說。

季芹：婚姻要常看對方優點 仁甫：改進自己只為和樂家庭

季芹在新戲《誰是被害者》中飾演殺人犯的妻子，無條件接納、鼓勵另一半。現實生活中，季芹在人前也總不吝誇獎王仁甫，季芹表示：「婚姻中一定會有個階段是『看對方渾身都是缺點』，但我常提醒自己『要看對方的優點』。」季芹更大讚王仁甫，每當有摩擦時，王仁甫不但願意反過來逗季芹笑，且若答應季芹要改善之處，就幾乎都能做到。「我常說『男人說的話是能信嗎？』可是我告訴你，王仁甫講話是真的可以信，我很佩服他。」季芹對王仁甫的敬愛情溢於表。

王仁甫補充，這是由於他心目中的家庭，就是要「和樂」才能叫「家」，所以若他或小孩惹季芹不開心，他很希望趕快化解；王仁甫也自言由於個性較急躁，有時也會讓兒女、季芹備感壓力，每當季芹提醒他時，他也會願意調整自己。

想環遊世界，全因婚前的一個承諾

這對夫婦已經相識相戀將近二十年，未來十年最想和對方做什麼事呢？季芹馬上回答：「希望牽著他的手慢慢變老。人生就這麼短。」眼見感性的季芹忍不住落淚，王仁甫馬上逗季芹：「誰不是慢慢變老？」季芹回道，「重點是要『牽著你的手』。有人變老不想牽你的手就不行了。」

王仁甫表示，他們夫婦其實有個心願，就是環遊世界，未來能在世界各地一起感受「生活」；由於成家得早，孩子也漸漸大了，這個夢想不再遙不可及。

季芹又忍不住大讚王仁甫：「我曾經和他說，我人生賺錢的目的就是想吃美食跟環遊世界。」



王仁甫：「對，結婚時我問她，你人生最重要的事情是什麼？她說環遊世界，所以我也告訴她，這輩子我努力達成你這個目標，我就滿足了。」



季芹：「他去年開始跟我討論環遊世界的可行度、要從什麼時候開始，我就覺得這個男人真的很不容易，很多人都會有願望，可是他真的放在心裡，而且很早就開始執行，我真的覺得他很棒。」



王仁甫願意花心思在季芹身上，而感性的季芹總會因為這些生活點滴感動不已、大力稱讚，讓王仁甫也相當有成就感；正是這樣的一來一往，讓這對夫妻之間充滿正回饋，牢牢把兩人繫在一起。

訪問末了，季芹還在感動不已，王仁甫開玩笑說，「她（季芹）比較感性，我才說要帶她去（環遊世界）、還不用真的帶去，她就那麼開心、那麼感動，那真的帶去還得了？」季芹也開玩笑回：「帶去後每天都在哭！」

無論哭著、笑著，始終一起度過，這就是季芹與王仁甫的「芹仁／情人style」。

【延伸閱讀】

●何妤玟離婚啟示》她揭婚姻破裂主因：十年同床難敵四天不洗碗，所有的離開，都是蓄謀已久

●夫妻關係從「分房睡」後就開始改變了？ 諮商心理師：殺了婚姻的5個迷思