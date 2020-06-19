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緣分真奇妙！同事幫忙介紹男友認識 她一看照片驚呆了

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友的同事打算介紹男友給她認識，沒想到對方竟然是高中時的初戀男友，讓女網友很驚訝。 圖／ingimage
一名女網友的同事打算介紹男友給她認識，沒想到對方竟然是高中時的初戀男友，讓女網友很驚訝。 圖／ingimage

緣分就是如此神奇，一名女網友透露公司裡一位同事阿姨想介紹男朋友給她認識，只是當看到照片時卻讓她嚇了一跳，因為照片裡的男生竟然是女網友高中時的初戀男友，而對方得知要認識的對象是曾交往過的女友時也表示很想見一面，這讓女網友不知如何是好，貼文一出讓許多網友們看了直呼這就是緣分。

這名女網友在臉書「爆廢公社」寫道公司有一位兼職的阿姨很熱心地想幫她介紹男友，對方是阿姨同學的兒子，一開始原PO沒有拒絕，但日前阿姨傳了男方的照片卻讓她看到嚇了一跳，因為男生竟然是她高中時期的初戀男友。原PO說當時兩人交往不到一年就分手了，原因為何她已經不記得了，只知道對方很黏、很煩人，佔有慾很強，讓原PO很受不了。

她解釋高中時兩人對愛情懵懵懂懂，也沒有什麼痛徹心扉的經歷，只是很單純的感情，而分手至今雙方也沒有見面和連絡，所以當她看到照片時相當震驚。阿姨表示當男生知道是她後，很想見上一面，但原PO覺得兩人分開10多年了，如今要再見面有點奇怪，因此想拒絕對方。

如此戲劇化的過程也讓網友看了覺得很浪漫，有人覺得原PO可以考慮再見一面看看，「這就叫緣分，良緣還是孽緣就不得而知了」、「這就是緣份，繞了一圈終究還是會回到你身邊」、「吃飯也不一定要在一起，曾經是朋友，現在也可以當朋友，別想太多」、「相信緣分吧，或許經過了這麼長時間，他也成為更好的人，別把幸福擋在門外了」、「很有緣欸～可以認真考慮一下，好心動喔，都想哭了」、「通常男孩都是初戀被甩後，才會成熟成男人，不考慮嗎？」、「人都會成長，我覺得可以客觀再去認識看看，只是要保護好自己，對誰都一樣」。

不過也有網友覺得個性是難以改變的，「佔有慾很強…光看到這點其他條件再好都要拒絕掉了，很多恐怖情人都是這樣開始的」、「聽到佔有慾很強、很黏人，嚇都嚇死了，趕緊逃跑要緊」、「很黏很煩、佔有慾很強直接bye bye，這真不是好的緣分，趕緊拒絕」、「果然夠黏人～那麼久了還黏著著」、「牛牽到北京還是牛」。

爆廢公社

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