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喜帖一寄出…準岳母立馬變臉漲聘金為88萬 他怒嗆： 大不了一拍兩散

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友抱怨在發送喜帖後，準岳母竟要求提高聘金，讓他覺得太過分了。示意圖／ingimage授權
一名網友抱怨在發送喜帖後，準岳母竟要求提高聘金，讓他覺得太過分了。示意圖／ingimage授權

結婚是兩個人的事，但討論結婚過程往往變成兩家人的事，甚至還可能鬧到翻臉。一名網友與女友已論及婚嫁，但女方家長不知為何就一直催促趕快印喜帖、發喜帖，沒想到照辦之後，隔天卻被要求提高聘金，不然喜宴當天的禮金要全歸女方，讓他氣炸，怒嗆「大不了一拍兩散」。

一名網友在《靠北老婆》PO文抱怨，和女友談及婚嫁，過程中一直被準岳母催促趕快印喜帖發喜帖，在寄出喜帖的隔天，準岳母卻說原談定的66萬元聘金要改為88萬元，媒人婆還幫腔說吉利數能「讓他們一路發發發」。

原PO表示在不斷爭取後，準岳母改口可以不漲聘金，但喜宴當天的禮金紅包必須全給她。因為雙方訂婚、結婚是一起辦宴客，準岳母想要連男的紅包都拿走，讓他覺得「太過分了」。此時，再回想籌備過程中的疑點，認為被女方家長催促趕快發喜帖，就是為了重談聘金鋪路，感覺被設計，PO文怒嗆「你媽再逼我，大不了一拍兩散」。

貼文引發熱議，多數批評女方家長「這根本坐地起價」、「嫁妝也提高啊」、「愛錢的親家要不得」，但也有人換個角度考量「可能娘家的母親也是想趁此多幫女兒拿一些錢存著，可能她自己資源也不多」，但對於結婚聘金這件事，仍認為「金額要在雙方一開始討論好後，不再隨意更改」，因為「這是誠信的問題」。

多數網友勸原PO對這段婚姻能多考量一下，「結婚前都鬧成這樣了，思想觀念差距這麼大，婚後還得了」、「既然已造成芥蒂了…感覺未來也走不長久」、「這種丈母娘以後會搞的雞犬不寧」、「妻子夾在中間最可憐」、「趕快離場比較實在」。

結婚 聘金 紅包 婚姻 喜宴

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