【美味記憶】柯幸玫／茴香之味

心理學上早有研究，感官記憶的訊息，在選擇、注意與編碼後，可移轉至長期記憶。一個冬陽初臨的周末清晨，妳在人潮熙攘的向上市場悠哉閒晃，瞥見菜攤上的茴香，完全無須在記憶體中求索，那特殊濃烈的氣味已鋪天蓋地而來。

嗅覺果真是有效登錄記憶的形式啊！妳朝前趨近張望，沾著露水的細絲羽狀葉，在妳的眼中閃著光。賣菜郎熱情招呼：「現採小茴香，清炒就很好吃……」他滔滔不絕地述說，餐桌上有茴香，可以讓兒子連扒幾碗飯，卻讓女兒瞬間轉身。妳看著那膚色黧黑的臉上好有戲，打從心底漾著笑，妳當然明白「食無定味，適口者珍」的道理，而對食物愛恨涇渭的場景，妳也一點都不陌生呢！

妳毫不費力地提取被嗅覺打敗的記憶。在深諳食補之道的母親眼中，茴香有高營養價值，她一再強調茴香「行氣止痛、抗菌、滋補、助消化」，但那氣味著實讓妳頭昏眼花，走避不及。少時，在茴香的季節，妹妹常盤據餐桌一隅，獨享母親為她煮的麻油茴香蛋，麻油、薑絲和米酒煨出的熱湯，讓濃濃的茴香之味飄散在空氣中。妹妹吃得有滋有味，明知妳不愛，偏要睨著眼對妳說：「很好吃喔！要不要吃一口？」妳總面露凶光、蹙眉掩鼻，回以一臉的鄙夷。

妹妹著迷於茴香之味，令妳不解；妳常端坐在書桌前，同樣讓她困惑。妳們好像從未認真去了解彼此的心情，在狂亂混沌的年少時光，生活細瑣也可以充滿質疑、緊張與對立。各自離家求學、就業後，妳走入婚姻，多年來守著工作與家庭；妹妹大學畢業後，轉進不同的職場，漂泊於異國遠鄉。時空的阻絕讓妳們成了最熟悉的陌生人，妳和她之間的對話，會將現實世界中遭逢的挫折與不堪，全部消音。年邁父母憂心中年未婚女兒時，妳成了他們叨念妹妹的「對照組」，妳和她之間的迷障，就更像空氣中滿布的浮塵，永遠揮之不盡。

記不清何時開始，妳喜歡上用香草植物入菜的各種烹調，包括茴香。妳安靜地咀嚼自己手作的茴香餃子，茴香煎餅……深深戀上那溫暖濃郁的滋味，茴香那狂放恣意的氣味，有如呼應著內在嚮往自由的心。多年來看似守分自持的妳，發現婚姻不是理想國、歷經職場上人事的傾軋，多麼羨慕妹妹，總能沒有牽絆地輕盈轉身，妳會自問：「如果能重新來過？」在流淌的茴香之味中，妳嘗試重組自己的感官、記憶與心靈，思慮清晰了起來，很多事這些年慢慢懂了。

春分已過，妳披著燦朗的陽光在市場悠悠晃晃。菜攤上已不見茴香，老闆朗聲說：「這季節的茴香不好吃囉！」妳把翠綠的春韭和碧玉筍放入菜籃，「四時行焉，百物生焉」，不曾停息的流光中，妳將靜靜地，找尋繼續前行的力量。