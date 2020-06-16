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【懷舊時光】李月治／童玩沙包

聯合報 / 李月治

那日在菜市場看到一位婦人推著小推車叫賣，推車上放著一盒盒色彩繽紛的沙包。我趨前詢問，婦人說都是她手工縫製的。一盒裝著五個小沙包，縫工細緻，可愛極了。我買了一盒，回家後忍不住童心大發，獨自玩起丟沙包遊戲。

這沙包不僅喚起我童年和玩伴玩丟沙包比賽的美好回憶，也憶起和姊妹們的手作年代。當時為補貼家用，姊姊們會到工廠批一些手工來做，諸如縫製衣服上的串珠、飾品，或刺繡，也縫過沙包。我在旁當小幫手，姊姊們飛快地穿針引線，縫製好一個個沙包，我則趕緊往沙包裡裝沙子，也可以裝米或紅綠豆，最後再由姊姊把開口縫起來。看著姊妹齊心完成的漂亮沙包，為能賺錢分擔家計感到十分驕傲。那時雖貧窮，家人的感情卻緊密凝聚在一起，是單純而快樂的年代。

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