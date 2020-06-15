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媽媽竟幫哥哥女友洗內褲！他氣炸：別來我家當大小姐

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友抱怨哥哥女友來家裡不但不會打招呼，還讓媽媽幫忙洗內褲。 圖／Ingimage
一名網友抱怨哥哥女友來家裡不但不會打招呼，還讓媽媽幫忙洗內褲。 圖／Ingimage

得罪了未來的家人，還有機會進門嗎？一名網友揭露哥哥女友的諸多誇張行徑，痛批她不但沒禮貌，還讓媽媽服侍她，也埋怨哥哥眼光差，網友們看了也直呼這種「公主病」患者令人難忍。

一名對哥哥女友極度不滿的網友，在網路論壇「Dcard發文，指責對方在他家種種不適當的言行。發文者表示，自己與哥哥原本感情很好，直到哥哥交了現任女友，兩人產生了一些不愉快。

他說道，哥哥第一次帶女友回家時，她不但沒主動跟父母問好，媽媽跟她聊天時還面無表情，甚至滑手機；之後再到家裡依然不打招呼，直接進哥哥房裡，媽媽切水果請她吃，也沒一句道謝，從一開始就留給他非常不好的印象。

最令發文者不滿的是，她的生活習慣不佳，常常需要別人幫她善後，包括住他們家用完浴室後一團亂也不管，化妝棉直接丟在放牙刷的架子上，都要勞煩他媽媽幫忙整理，甚至連內褲也讓媽媽洗。她還曾跟哥哥抱怨發文者對她態度差，讓發文者忍不住開嗆她沒禮貌，「妳是來我們家當大小姐啊？」

「你看媽媽幫你女友做牛做馬都不會心疼嗎？怎麼不去幫你女友洗？」發文網友批哥哥總是幫女友說話，「眼光是有多差，交這種的回來折磨人」，透露自己有段期間都不跟哥哥講話，連媽媽都怪他講話衝動。但他認為，「我真的不懂一個連基本禮貌都沒有的人我要跟她客氣什麼」。

多數網友們對於上述描述都感到難以置信，「幫她洗內褲這個真的不行欸，你媽為什麼那麼偉大啦」、「神扯欸，嫁進你家不就要當公主撫養」、「遇到這種人真的很討厭，更討厭的是家裡人都不站自己這邊」、「連媽媽都不一定會幫女兒洗內衣褲，內衣褲讓男友媽媽洗真的太誇張」、「支持你！如果哪天論及婚嫁娶進門，痛苦的還是你們」、「可怕的是這種變成大嫂」。

還有很多網友認為哥哥的問題很大，「你哥請公主回家就應該他自己照顧，什麼都讓媽媽做是怎樣」、「哥哥根本沒把媽媽跟家人當回事」、「你哥要把女友寵成公主病就自己寵，不要回家還要把養女友的工作推到家人身上」。

也有不少人要發文者勸媽媽別太佛心，「要跟妳媽媽說，疼她沒關係但不要寵壞，因為苦的以後是哥哥」、「不得不說當你家媳婦真好，因為感覺婆婆人好好」。也有人建議全家應開個家族會議好好溝通一下，不然如果其他人都接受現況，只有自己受不了，最後只能搬出去了。

Dcard 兩性關係 公主病

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