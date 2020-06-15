寄生男友？滿意他家河岸景觀大樓 26歲女：婚後想帶4家人入住

娶妻送一家人，你能接受嗎？一名網友邀女友到家中作客，沒想到她把所有家人都帶上，事後還透露婚後希望家人能同住，讓發文者相當傻眼，因此快刀斬亂麻切了這段感情。

「建議大家交往時財不露白」，這名31歲的男網友在網路論壇「Dcard」發文，敘述他與26歲女友分手的經過。他表示與前女友認識1年多，交往3個月，僅止於牽手階段，日前女友首次到家中作客，一開門卻發現連她媽媽、弟弟和弟弟的兩個小孩都來了，雖然嚇了一跳，仍趕緊訂了麥當勞盡地主之誼。

發文網友指出他家位於14樓，含4房2廳3衛雙車位，還有面向河岸的大露台，旁邊就有河濱公園，距捷運站不用10分鐘路程，女友一家看了都很滿意，還說是對小孩成長很好的環境。之後他們還從聊天中得知，發文者開店的店面是外婆過世後留給他的，沒有貸款。

晚上女友與他用Line語音聊天時，就直接講明了「結婚計畫」。發文者女友透露自己雙親離婚，以前愛玩的弟弟則分別跟兩個女友未婚生子，她希望婚後能把家人都接來住，並表明不想生小孩。發文者聽了難以接受，便直接提出分手。

發文者說，他因故繼承了外公外婆的財產，目前的生活並非靠自己的本事，更不代表他應該要養女友全家人，形容女友此舉等於讓他「被招贅還帶房子跟店面當嫁妝」，並抱怨「連嘴到沒親過就在肖想我的財產」，因此奉勸大家「財不露白」。

這篇分享引起網友們熱議，「竟然有這種奇葩的事」、「看起來就是打算吃定你」、「我看只有盤子會答應這種荒唐的要求吧」、「沒告知你就帶全家去你家，很沒禮貌」、「這種之後感覺會被他們全家拖垮」、「她的行為和言語很明顯是衝著你的財產來的」、「不叫媽媽弟弟上進一點反而想要寄生上流」。

有人則認為能不能養她全家是一回事，「感情都還沒奠定基礎也沒有問過對方能不能接受，自己就決定了，真的很可怕的女生」、「對另一半的家人好是應該，但你前女友提出的條件太誇張，而且弟弟有本事生小孩就該靠自己的本事養」。

另有網友覺得他就是「身家露白」才會發現女友的真面目，應該慶幸能提早看清。