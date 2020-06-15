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銀行員月領35K遭女友嫌太少 他揭對方「實際收入」網友都傻了

聯合新聞網 / 綜合報導
示意圖。圖片來源／ingimage
示意圖。圖片來源／ingimage

月薪35K的銀行基層員工自認現在的薪資穩定足夠即可，卻不斷遭女友嫌棄收入太少讓他相當苦惱，便發文詢問網友意見也引發眾人討論，不過當網友問起女友實際收入時，答案卻也讓人相當震驚。

一名在某知名銀行擔任基層職務的25歲男子在「Dcard發文表示，自己的薪資福利加年終每個月大約是35000元，加上一年大約有5至6萬元的被動收入，雖然本金有80%是父母給的，而綜合兩項收入的總額也有接近50萬，因此他認為現在的收入算是穩定就足夠了，不過原po說女友不甚滿意他現在的薪資，總嫌他賺不夠多讓他相當苦惱。

文章一出，網友紛紛留言說，「3萬5確實不多，但也餓不死了」、「如果你大學畢業就去上班你25歲，這樣還好啦」、「我個人覺得蠻少的，如果是已出社會好幾年，那我可能會覺得非常少，不過少也不是重點，重點是這數字未來的升幅似乎也不大」，但也有女網友表示，「如果你覺得薪水35000很滿意，一輩子都賺這樣就夠了我一定分手，如果只是事業剛起步，你也積極爭取升職機會，我會給你時間」。

不過就有人好奇問起原po女友現在的收入，原po則回「她研究所剛畢業，還沒找到工作」，此話一出引發眾人怒指，「那她有什麼資格嫌」、「她沒賺錢是在嫌什麼，等到她開始賺錢且你們有打算結婚再說」、「如果她比你賺的多還好說，她根本沒賺是在講什麼」。

Dcard 薪水 薪資

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