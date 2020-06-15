老公赴陸拍A片「月匯40萬」 友人傳片揭真相她崩潰

有位女網友近期發文分享，表示自己老公前年因為失業的關係，都在做臨時工或清潔工，一家收入加起來只有4、5萬，根本存不到錢，未料老公突然因為一位大哥的介紹前往大陸當經紀人管理小姐，自此之後他每月都會匯40萬到台灣，但有天原PO收到朋友傳來的影片，意外發現老公是Ａ片男主角，令她既錯愕又無奈。

原PO在臉書社團「靠北老公」發文，哭訴「前幾天發現老公工作性質，我不知道該怎麼辦」，她稱前年老公失業，因為不想再做放貸工作，只能做清潔工或臨時工，一家人的每月收入只有4到5萬多，生活過得辛苦，加上育有一子，根本存不到什麼錢。

直到去年一位大哥找上原PO老公，推薦他到大陸做經紀人管理小姐，月薪30萬且每月會有獎金獎勵，不過必須長期留在大陸，赴各地出差，工作時間也不固定，原PO表示老公聽了相當心動，不斷勸說她，並保證不會在外地養小三，且每月會匯錢回家，而原PO在考慮家裡經濟狀況，最後同意讓老公赴陸。

在老公赴陸後，原PO每天都會要求視訊，她說「每天我都會故意打電話以及視訊，要求看工作環境，我老公每次視訊不是在酒店就是在飯店或是車上，我也因此放心了」，不過某天友人卻突然傳了一個大陸A片影片給她，原PO一看卻驚見自己老公成為影片男主角，她說「雖然有戴口罩，講話故意拉高音，但我是你的枕邊人，對你太熟太熟了」。

原PO當下雖然震驚又難過，但她事後仍打電話向老公確認，未料老公一開始並不承認，直到她不斷向老公勸說，他才坦言自己的工作是去酒店找小姐砸錢拍片，線上直播給網友觀看，他也安撫原PO，叫她忍耐幾年，等到錢賺夠了就會回台灣。

對此，原PO相當無奈，她說「我從一開始震驚憤怒到後面悲哀不知所措，我到底該怎麼辦才好」、「在台灣工作生活好難好難，想要好的生活好的教育就要忍耐老公從事這方面工作，我真的不知道該怎麼辦」。

貼文一曝光後，網友則紛紛留言，表示「每個月錢都有回來不容易啊，這很重要」、「我絕對無法接受，扯爆了」、「應該偷笑，老公有本事去當男優，一看就虎爛的，日本男優薪水才多少」、「為國增光不錯，而且都有寄錢回家這更乖」、「先把他每個月匯回來的錢，收進自己口袋，然後找律師，研究怎麼離婚才是上策」。