妻在老公車子音響下搜出私房錢 真相逆轉讓她好感動

許多人婚後因為另一半掌管家中經濟大權而少了一些屬於自己的收入，因此都會偷偷的存放私房錢，以備不時之需。一名女網友貼文表示在老公的車上搜出私房錢，竟然是藏在音響裡，但她也澄清這是老公主動告知的，會存私房錢主要也是為了要買鑽戒給她，讓女網友相當感動。

原PO在臉書「爆廢公社公開版」表示她從老公車子裡的音響裡找到好幾千元的私房錢，從她貼出的照片可看到音響被拆下來後，底部夾著一疊鈔票，她開玩笑的說「這絕對不能只有我老公受害啊，各位老婆們，快去翻找你們老公的私房錢吧」。

貼文一出也讓許多網友看傻了眼，「這樣也找的到，太誇張」、「老婆開去修車廠送修看到的吧」、「方向盤可以調整的，順便看一下」、「我不會說家裡的電腦主機也是重點」、「為什麼老婆看見老公的私房錢就要理所當然的拿走？」、「我藏的的地方原來也有人會啊」、「好的老婆看到老公的私房錢不但不會拿，還會多塞幾張進去」、「自己賺的錢還要藏，有夠悲哀」、「這樣PO出來會害死很多老公的」。

不過有人提出疑問表示為何原PO會知道老公的私房錢藏在哪裡？她事後也澄清表示其實是老公主動告知有這筆錢並且放在哪裡，「他的私房錢我不會拿，因為那是他要買鑽戒送我的錢」。原PO的老公也出面留言表示這筆錢本來是他要買求婚戒指才存的，但因為幸福來得太快，兩人先有小朋友所以才省略了求婚過程，當天是因為準備要去拿鑽戒才告訴老婆這筆錢的存在，並不是她主動找到的。