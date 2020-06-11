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一盤蝦神演繹結婚七年之癢 網友：蝦到心坎裡

聯合新聞網 / 綜合報導
網友貼出7張一至兩盤煮熟蝦子的照片，用大蝦與小蝦的數量及擺盤變化，來演繹夫妻結婚七年之癢。擷自《爆笑2公社》
網友貼出7張一至兩盤煮熟蝦子的照片，用大蝦與小蝦的數量及擺盤變化，來演繹夫妻結婚七年之癢。擷自《爆笑2公社》

一名網友在《爆笑2公社》貼出7張一至兩盤煮熟蝦子的照片，用大蝦與小蝦的數量及擺盤變化，來演繹夫妻結婚七年之癢，讓網友笑喊：「真是蝦到心坎裡」。

原PO用7張煮熟蝦子照片來演繹夫妻婚後的睡姿。第一張結婚第一年兩人面對面睡覺，第二張結婚第二年除了面對面睡的夫妻，中間還多出一隻小蝦，第三年則在一樣睡姿中間多放了一隻小蝦；第四年位置順序由左至右變成小孩組與大人組分開，姿勢則是將小孩組與大人組面對面。

第五年離小孩組較遠的大人變背對了，其他則不變；第六年離小孩組較遠的大人呈顛倒放置，到了第七年，原被顛倒放置的大人被擺到新增的盤子上，成了獨自睡覺的蝦子，其他則不變。

這組「七年之癢」的「蝦照片」引起不少結婚網友的共鳴，有網友稱自己超前進度，結婚第一年就像照片裡的第七年了，還有網友閃爆稱，自己第七年仍「始終如一」像是新婚第一年；有疑似是蝦專家的網友稱：「只有我看得出來公母蝦嗎？ 難道我的智慧被啟發了嗎？」

還有網友開始用「蝦照」神接龍，有人PO出一盤有著幾十隻煮熟蝦子的照片，象徵結婚N年後三代同堂的景象，對於原PO的神演繹，網友討論第六年最好笑，其中一隻蝦子顛倒過來放是怎麼回事，網友則笑回：「嫌老公有異味，準備踢出去。」

有部分網友歪樓，指出若婚後外遇會是怎樣的情景，有網友神回，在第二盤新出現的盤子「左邊有可能會多一隻大蝦」，網友再回：「那就是第八年的故事了」。

網友討論結婚第六年最好笑，其中一隻蝦子顛倒過來放是怎麼回事。擷自《爆笑2公社》
網友討論結婚第六年最好笑，其中一隻蝦子顛倒過來放是怎麼回事。擷自《爆笑2公社》

擷自《爆笑2公社》
擷自《爆笑2公社》

結婚

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