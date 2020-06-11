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受不了男友媽太黏兒子！28歲女拒同居忍痛分手 還被迫墮胎

聯合新聞網 / 綜合報導
女子不想和未來的婆婆同居，忍痛和男友分手並墮胎，示意圖。圖片來源/ingimage
女子不想和未來的婆婆同居，忍痛和男友分手並墮胎，示意圖。圖片來源/ingimage

一名適婚年齡的女子和單親家庭的男友論及婚嫁，但男友的媽媽太黏，女子要求婚後和準婆婆分居，遭到男友反對，最後只能忍痛分手，還被迫放棄肚中的孩子。

一名28歲女網友在PTT講述和前男友的不愉快經歷，她婚前和男友與其媽媽同居，但男友媽媽常常會想進他們房間，包括兩人有親密行為之時。有次完事後，男友全裸躺在床上，他媽媽跑進來唸他在家常不穿衣服，原PO表示不太能接受她不尊重隱私的行為。

另外男友媽媽非常黏兒子，常要他帶她出門，但原PO覺得平常已經有在家陪媽媽了，出門就該是小倆口獨處的機會。男友媽媽一天也會打很多通電話給他，甚至在上大號時還會闖進來拿手機給他看不太緊急的LINE訊息。

原PO跟男友溝通，希望婚後不要跟婆婆同住，但男友認為他是單親家庭，和媽媽從小相依為命，而且媽媽有高血壓，擔心她的健康安危，堅持要一起住。

原PO認為若無共識只好分手，卻在這時發現自己懷孕了，但由於雙方已分，也只能忍痛做人工流產。她大嘆這段感情傷心又傷身，更令她困惑的是，是不是自己不懂得體諒單親出身的男友？

網友表示即使是單親也還是有轉圜的方案：「不考慮鄰近租房嗎？」、「用電子手錶可以遠端監測高血壓」，但也有人認為原PO不懂得體諒單親：「家人生病+從小相依為命，你不懂那種害怕家人隨時會離開的心情」，也有人認為仍需進一步溝通，最好三人坐下來談，上述要求只是男友單方面的意見而已。

婆婆 高血壓

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