男生遇正妹原則全拋？ 網舉「戀愛、結婚2大差異」精闢分析

男女雙方擇偶時，外貌常是許多人決定是否發展更深一層關係的關鍵因素，對於男女關係，有人在PTT發問，納悶為何男生遇到正妹，可以將所有原則拋諸腦後？對此，有網友列舉戀愛和結婚不同處的2大關鍵分析，他表示被封為女神的林志玲，不過也才40歲就被人嫌略顯老態，讓他嘆道「等到了一定年齡就會發現，生活真的是平淡安穩就好」。

有人在PTT男女板發問「男生真的擇偶都只挑正的嗎」，原PO表示男生遇到正妹後，似乎所有擇偶原則都可以拋棄，原PO舉例男生碰到正妹後婚前要錢給錢、要房給房，甚至小孩頭髮顏色不一樣還沒關係。

原PO表示女生栽在渣男手裡，常因對方談話風趣、外貌出眾或是財力雄厚，反觀男生栽在女生手中幾乎受「是不是正妹」影響，原PO提到只要是正妹、什麼缺點都可以無視，只要不正、所有優點都不重要。原PO補充還是很多人跟好相處的女性交往結婚，但男對女的長相要求是很社會性的，而且是被資本社會鼓吹的「正」所決定，讓原PO大嘆「男性好奇怪喔」。

貼文一出引起許多人回應，「男人就視覺動物啊」、「正，可遇不可求，遇到當然要百般珍惜」、「簡單的男人」；不過也有人持相反意見，「你的觀察真奇怪，真的只挑正的嗎」、「個人覺得擇偶是各方面跨越及格線就行」、「不覺得欸，我也沒很正啊但不缺異性追求，個性才是重點吧？」

男生擇偶只挑正妹引起廣大鄉民討論，甚至釣出有「蘇美戰神」之稱的PTT知名網友另開貼文分析為何男生碰到正妹後，常將擇偶原則拋棄。針對許多男生碰到正妹後，婚前要錢給錢、要房給房，面對女伴要求來者不拒，該網友分析戀愛和婚姻關係中雙方相處模式差異解釋狀況：

一、相處的時間不同

他表示雖然戀愛時相處模式每對情侶不盡相同，但粗估情侶們一週大概見面兩次、一次四小時左右，反觀婚姻雙方大多住在一起、相處時間遠大於戀愛。他分析尚未結婚時相處時間少、要忍受的事情少，因此男生忍受女伴要求的意願就高。

二、做的事不一樣

還沒步入婚姻前，情侶做的事情不外乎吃飯、看電影、唱歌、出遊等，歸根結柢和酒肉朋友們做的事情差不多；步入婚姻後則大不相同，可說是要面對滿滿的挑戰，若度過挑戰是開心，挑戰過不了會傷心會生氣、甚至夾雜一堆負面情緒。

他表示男生是視覺動物，一開始挑女朋友常常選正妹只為了快樂過男女朋友的2人世界，再加上上述2點，因此男生碰到正妹後，對於女方要求常常是有求必應。不過，他話鋒一轉以林志玲為例，即使被封為女神、但年過40後仍被人嫌略顯老態，讓他嘆道「等到了一定年齡就會發現，生活真的是平淡安穩就好」。

他認為女生即使再漂亮、看久就疲乏了，成婚後職場和家庭壓力雙重夾擊下，若和另一半常因為個性產生不必要的紛爭，是不可能共同度過40年，因此他認為與其挑選正妹當另一半，不如選擇個性契合的對象。分析文一出再度引起鄉民回應，「職場的男同事看到正的女同事，完全甘願變工具人」、「找到對的人對於往後的生活才會快樂，不對的人只會痛苦」、「過了三十歲以後在意的就不一樣了」。