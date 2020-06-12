【生活點滴】陳金鳳／無期限的攝影展場

自從二十一年前帶著一台底片傻瓜相機旅遊後，我便迷上攝影，相機也一路從底片傻瓜、底片單眼、數位傻瓜、數位類單，到目前仍在用的單眼。

七、八年前一時興起，將得意的攝影照片送去大圖輸出，裝框後掛在客廳的兩面牆上；一面掛特大張的，一面掛尺寸較小的，為空蕩蕩的白牆增添色彩，既可自賞，也可與來訪的親友分享。

這期間換了兩次照片，展示時間為三至五年不等，同樣的照片看久了總會無感，上星期突然起了更新的念頭，基於特大張的輸出會占去太多空間，小張的反而可以多掛幾幅，於是從歷年作品中挑出四張較喜歡的送去請人輸出加框。

昨天取回成品後，兩老便著手進行汰舊換新的工程。其中一張有青山襯托著一群或棲樹或飛舞的白鷺鷥，另一張是位農婦立在大片綠油油的稻田中，這兩景是在好山好水的台東無意間捕捉到的，我把它們一上一下地掛在同一面牆上。

另一面牆則掛上一張水泥小徑旁開著令人驚豔的紅櫻，這是離住家不遠的櫻花林風景；一張是去年到台南追木棉花時意外邂逅荷田裡五彩繽紛的水生植物──滿江紅和水綿。

這四幅攝影作品，搭配相近色調的木框，讓人耳目一新，看了心情大好。它們都曾透過投稿而見報，只不過在市面上一天就下架了。如今我把它們展示在自家客廳中，可以無期限地展出。