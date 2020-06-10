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妻批老公隱瞞名下12筆土地還不過戶給她 網友怒：妳憑什麼？

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友抱怨老公對她隱瞞名下有12筆土地，要求過戶卻遲遲沒有動作，但貼文卻引起網友們砲轟她把錢看得太重。照片為示意圖，地點與本文無關。 聯合報系資料照片／記者林政鋒攝影
一名女網友抱怨老公對她隱瞞名下有12筆土地，要求過戶卻遲遲沒有動作，但貼文卻引起網友們砲轟她把錢看得太重。照片為示意圖，地點與本文無關。 聯合報系資料照片／記者林政鋒攝影

夫妻理當應該有福同享、有難同當，但是否財產也一定要給一半才有保障？一名女網友在臉書發文抱怨自己老公名下有12筆土地，卻隱瞞她而且遲遲不辦過戶，讓她氣得痛批枕邊人把錢看得太重，但貼文一出卻引來網友一面倒的痛罵原PO才是把錢看得比家庭還重。

原PO在臉書「靠北老公」寫道在報稅時意外發現老公名下有12筆土地，讓她相當驚訝，不解為何自己從沒聽說過，追問之下才得知這些土地是老公15歲時爺爺過世時分的，長孫可以分到12筆土地，其他長輩則分土地、店面及不動產。原PO說結婚3年老公從來沒提過這件事，讓她相當不滿，認為一開始隱瞞根本就是居心叵測，如今她發現後便要求夫妻財產應該要平分持有，一人一半，原PO還提出6筆土地應該要過戶到她名下，另外6筆則慢慢過戶到兒子名下，這樣才能避免以後遺產稅問題。

只不過這樣的要求卻得不到回應，原PO表示自己要求平分很合理，但每次要求辦過戶老公都只會裝傻，「把錢看的比我們母子還重」，讓她覺得沒有一個保障，她痛批「我是你老婆，為何你名下有土地卻不告訴我也不願意跟我共同持有，更不願意一半過戶登記在我名下」。

貼文一出引起許多網友熱議，「婚前財產不用共同持有，看妳發文覺得妳才把錢看得更重…不分給妳剛好而已」、「給我妳老公的資料，我覺得必須先幫他備案，以免哪天突然死的不明不白的」、「是誰說過給妳跟兒子才沒有遺產稅的問題？」、「我覺得妳看得比較重吧」、「給兒子一半還可以，給妳？妳憑甚麼？」、「婚前財產不用夫妻共同持有好嗎？有點常識好嗎？」、「那是他繼承的，是婚前財產，沒必要分妳啊」、「妳是愛他的財產還是愛妳的家庭？」、「如果妳老公有12筆債務，妳會幫他分擔6筆債務嗎？」、「吃相也太難看了吧」。

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