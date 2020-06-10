黃氏兄弟瑋瑋打這通電話給母親 為什麼讓你也落淚？

黃氏兄弟瑋瑋打了一通電話給母親，在一開頭就泣不成聲，讓話筒另一頭的媽媽焦急不已。她不停地問，你怎麼啦？發生了什麼事？而不論你性向為何、是不是同志，他們的這段對話，或許都刺痛又安慰了你內心的孩子。

如果天要塌下來，你會繼續做我的山嗎？

6 月 3 日，有週刊爆料 Youtuber 黃氏兄弟的瑋瑋使用同志交友軟體約炮，同時是在未經他人同意下揭露隱私，引起大眾憤怒與譁然。而在同日晚間，瑋瑋上傳了一支影片，是他打電話給母親出櫃的現場；他表示，這不是他期望公開的方式；但會打這通電話，是因為他在第一時間最在意的是他的家人。

而我們聽瑋瑋與母親通話的現場，它其實不只是面向出櫃本身，更多時候，是孩子在成長過程中，會隨時需要確認那個家，是不是還在那裡？是不是仍支持著自己？

「媽咪，我是同性戀，我不喜歡女生」，不論你是不是同志，只要當過孩子的人就會懂，要說出這句話需要多大的勇氣。

「媽咪，你現在有空嗎」一個受傷的孩子，想知道家這次會不會也能接住他？

如果你也注意到了，瑋瑋在電話一接通時，他感覺到自己最害怕也最脆弱的一刻。因為他即將把自己的期待放到他深愛的母親身上——我即將告訴妳一件事，而我真的很擔心，妳會因此而把我拋棄。

「妳現在有空嗎？」

「妳現在有空可以聽我說話嗎？」

「我想要問妳喔，我是一個讓妳驕傲的兒子嗎？」

「你知道我很愛妳對不對？」

「所以不管我變得怎麼樣，妳都是相信我是妳心目中的那個兒子對不對？」

連續五個問句，循序漸進，他要一步一步確認自己是在一個安全的位置。

在這一刻，不管你的性向為何，是否曾經或正在煩惱與家人出櫃的難題，你或許也感覺他，他的問話刺痛了你心裡某一塊。曾經在你的成長過程中，你有過什麼掙扎與難題，當你知道你無法是爸媽期望的那樣，你會很需要確認，他們的愛是否還是一樣？

那是不管你長得多大，這樣的不安與不確定感，都能瞬間把你拉回孩子般無助的現場。

於是當瑋瑋母親不斷地說，「沒錯啊」、「當然啊」、「對呀」的時候，你看見一個受傷的孩子，真正被家接住的畫面。他們一來一往，終於確認了彼此的愛；於此，家人的肯定像這個世界最強韌的支持站，孩子已經有更多勇氣，繼續往前。

「你一直都是我很驕傲的兒子」如果當時，爸媽也對說了這些話

瑋瑋內心的掙扎，來自他擔心自己會讓母親失望，那是一個孩子很真實的情感。他第一時間想的是，我會不會因此而傷害了你？然而他的母親卻也做了一件很重要的事，她讓孩子知道，我第一時間想的也是，我不想讓你受到傷害。除此之外，我真的都無所謂：

「我說過了，不管你們有什麼事情，我都一定會支持你們。」

「（是同性戀）這有什麼嗎？你有錯嗎？ 別人怎麼看我不知道，對我來說我不並不覺得這是很嚴重的事情。因為這也不是你能夠選擇的啊。」

「這件事我已經知道很多年了，我也沒有問過你，因為我後來覺得說，反正不管你是什麼，你就是我兒子，......，也有很多父母無法接受自己的小孩是這個樣子，但是媽媽告訴你，我不在乎你是不是（同性戀）。」

「好啦，不要這樣子，自己要知道堅強，遇到事情一定要知道去面對。」

「人一輩子沒有很長，幾十年而已，不管怎麼說，媽媽還是希望，你過你自己想要過的日子，你自己覺得對，覺得是快樂的，做你想做的事。」

「你一直一直都是我很驕傲的兒子。」

瑋瑋的母親接收到了孩子的不安，接著用力地想讓他知道，不要擔心，我在這裡。這十幾分鐘時間，說得所有正向與鼓勵的話，對一個孩子來說非常重要；它能讓孩子知道，「我很重要」、「我被你愛著」、「在你心裡有我」。

而瑋瑋母親其實在結尾時也提到了一個關鍵，其實不管如何，我只能陪你走到某一個地方，有些路你終究要自己獨自去面對。於是她要他停止哭泣，要強壯起來，這背後也是一個母親對孩子的擔心；她希望可以確認對方可以很勇敢，讓她放心。的確，我們終究會離家去面對一個人的道路，然而在出發以前，若能得到父母幾句看起來微不足道的讚美、支持和鼓勵的話，那會是孩子們往後遇到種種人生挫折時，最重要的鎮定劑。

但如果，我沒有那樣的家？

看到這你或許會想，瑋瑋很幸運，有一個很愛他的媽媽，有一個需要時可以回去的家。而你有時候其實無法得到這些，那該怎麼辦？

1.理解自己與家庭的關係，不需原諒誰，但要原諒自己

談與原生家庭的關係，有許多文章會提到「和解」的議題。然而，家的議題又深又難，我們大多時候只選擇放著，好像也無傷大雅；直到有天，當你因為挫折脆弱想找家時，才又發現它已經在離你很遠的地方。那這時該怎麼辦呢？

也有一方的說法是，其實你根本不必與誰和解。因為當我們交付期待時，就是將自己的人生選擇權又還回父母手上；唯有你接受你與原生家庭的關係，不去選擇與誰討取，而是接納、原諒自己此刻的狀態，那會是我們找到下一個家的起始點。

2.找尋對應的群體社團，重建支援網絡，確認自己仍與世界保持連結

接著，我們可以找尋自己需要的社群網絡。如同志社群、外地人社群，或透過朋友、伴侶等感受自己持續被愛與被接納。在這些團體與關係中，你會知道自己與他人仍能產生連結，你會被需要、被記得，你也能從中找到另一種歸屬感。

3.愛回自己，確立自我價值，家不只一種形式

最後，最永恆而強韌的力量，其實還是來自於自己。在擁有來自不同群體、關係的愛之後，你也要記得練習接納自己，與欣賞自己。不論你是誰，有沒有人持續地關注你，你知道自己是值得的。在擁有這層力量之後，你將有能力重新建立自己的家。

家有很多形式，我們在找家的路上，也可能彼此陪彼此走過一段。而最終，就像瑋瑋母親在掛上電話前說的那句話，「沒事啦，有沒有吃飯？要正常吃飯，要正常過日子。」也許，找家的過程不是要什麼大張旗鼓地破土興工，而是你練習好好把每一個日子過好。回頭看，你已安穩，你已回家。

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「受傷的孩子，需要被家接住」黃氏兄弟瑋瑋打這通電話給母親，為什麼讓你也落淚？