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撞見「小姑介紹異性朋友給丈夫」 妻怒：不是開玩笑就是沒道德

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友無意間撞見丈夫和小姑的對話，內容竟是小姑頻頻介紹異性朋友給丈夫，令她相當氣憤且無奈，更無法理解小姑的心態，此文一出，引發網友熱議。圖截自「爆怨公社」
一名網友無意間撞見丈夫和小姑的對話，內容竟是小姑頻頻介紹異性朋友給丈夫，令她相當氣憤且無奈，更無法理解小姑的心態，此文一出，引發網友熱議。圖截自「爆怨公社」

女人何苦為難女人？一名網友無意間撞見丈夫和小姑的對話，內容竟是小姑頻頻介紹異性朋友給丈夫，但小姑後來卻解釋只是「開玩笑」令她相當氣憤且無奈，更無法理解小姑的心態，此文一出，引發網友熱議。

一名網友在「爆怨公社」發文，她無意間在丈夫和小姑的對話中，看到小姑竟向丈夫介紹異性朋友，內容還寫道「人隨和、禮貌、沒壞習慣，經濟自主能理好、想生小孩、今年30歲」，向丈夫確認後，他也承認是介紹給自己的，且語意聽起來不只一次了，表示並沒有理會也不當一回事，原po並沒有針對丈夫，反而是無法理解小姑的心態，引起許多網友討論。

許多網友紛紛表示，「重點是老公的態度，小姑想傳什麼你無法控制她」、「來吧！我犧牲自己替妳擋」、「不然妳把資料複製下來，轉介紹給妳妹夫」、「妳好好想，這段婚姻是否還要繼續下去⋯⋯感覺很不尊重妳」。

有網友則建議原po，應該和小姑問清楚，「要問清楚啊！有些是希望男性當媒人介紹同事或朋友」、「直接質問小姑，不必跟她客氣」、「感覺是要他換老婆？我覺得要問妹妹問清楚欸」、「攤牌問清楚就不會家庭革命了」、「感情應該建立在信任上，直接問你老公比較快」、「問先生為什麼需要小姑介紹女生」。

最後，原po向小姑問清楚後表示，對方二度解釋自己是「開玩笑」後，她對於被轉發照片的女孩相當同情，且認為小姑的行為不僅不尊重自己更不尊重被轉發的女孩，「這個舉動不是開玩笑的話就是沒有道德感，心是黑的」、「如果這舉動是開玩笑的話，不是沒有腦袋就是沒有人告訴妳尊重兩個字怎麼寫」。

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