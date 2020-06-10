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她想管理男友存款「幫忙理財」 網：有巴菲特的技術就可以

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友和一位單身女性朋友在討論彼此的擇偶條件，其中，女生希望「男方要把存款交給女方投資」，但原po卻無法接受，於是他想問問網友們的看法。圖／ingimage
一名網友和一位單身女性朋友在討論彼此的擇偶條件，其中，女生希望「男方要把存款交給女方投資」，但原po卻無法接受，於是他想問問網友們的看法。圖／ingimage

男女朋友在交往期間，應該代為管理對方的財務嗎？一名男網友和一位女性友人在討論彼此的擇偶條件，女生提到希望「未來男友要把存款交給自己投資」，但男網友卻表示無法接受，認為女方控制欲很強、很沒安全感，於是他詢問網友們是否同意此項論點，引起網友熱議。

一名目前單身的男網友在「批踢踢實業坊」男女版發文，他與一位同為單身的女生朋友在談論彼此的擇偶條件，其中女生提到「希望男方要把存款給我」，目的是為了要幫忙男方投資理財，但男網友聽完後完全無法接受，認為女生控制欲很強且女方沒有安全感，即使未來是老婆這樣要求，他都會拒絕了，「何況是交往時就要管人的存款流向」，於是他想問問網友們的看法。

網友們紛紛表示，若對方很會理財，可以接受存款給對方管理「如果是理專的話可以考慮」、「我爸的錢都給我媽啊」、「我跟另一半的情況是相反，因為不會理財投資，所以早早就說婚後錢給他管，看兩人共識吧」、「如果是很會理財的，何樂不為」、「如果她有巴菲特的技術，那一定ok的」、「老婆如果理財比我厲害，會部分拿出來，但做什麼投資都要講，女友就算了吧」。

不過有網友表示，結婚後再交給對方管理比較安心「不同意，有婚姻關係就算了，交往而已管什麼」、「這應該結婚後看來會比較恰當，也跟男女無關，信任度夠、對方理財有方的話，why not？」、「那他自己理財的結果有投報率10%以上嗎？」、「女生自己的存款還有操盤績效長怎樣，先貼出來看看」、「阿姨覺得很不行！成年人要為自己的財務狀況負責」。

有網友則認為，即使結婚後也沒義務給對方管理「結婚也沒道理給（對方）碰錢啊，都什麼年代了XD」、「這個我覺得蠻難的..特別開個帳戶呼弄過去好說，要財產被掌握這不太可能接受...理財有方一回事，全部都被掌握另一回事」。

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