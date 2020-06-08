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人夫不解妻子婚後沒事「一直躺」 女網友齊聲：躺著看完這篇

聯合新聞網 / 綜合報導
南韓有一位新婚人夫對於妻子婚後的行為感到不解，在網上發文詢問「女生在家都是一直躺著的嗎？」示意圖／ingimage
南韓有一位新婚人夫對於妻子婚後的行為感到不解，在網上發文詢問「女生在家都是一直躺著的嗎？」示意圖／ingimage

日前南韓有一位新婚人夫對於妻子婚後的行為感到不解，在網上發文詢問「女生在家都是一直躺著的嗎？」他表示，平常妻子在家不論做什麼都是躺著，一開始還以為她不舒服，沒想到妻子卻說，能躺著為什麼要坐著？還說「女生都是這樣啊」讓人夫感覺婚後像打開了新世界的大門，文章也引起廣大女性網友表示「我是躺著看完這篇的」。

網友在臉書從台灣宅到韓國 집순이의 연습장」轉發南韓一名新婚人夫在網上發文詢問「女生在家都是一直躺著的嗎？」他說，結婚前覺得女友很有活力，是個有計畫有行動力，並且過得忙碌充實的人，不過結婚後妻子在家就是一直躺著，不過也不是不做家事，一開始以為妻子是不是哪裡不舒服，結果妻子卻說結婚前沒事也是一直躺著，還說能躺著為什麼要坐著，並強調，女生都是這樣阿！

人夫覺得婚後像打開了新世界的大門，看著妻子梳頭髮的位置上有成團的頭髮，真的懷疑妻子是不是生病了，而妻子平常放假沒事從醒來之後，會一直躺到中午吃飯，突然想到什麼事要做，就風風火火的起來處理，回籠覺睡醒想畫一畫著色本，「畫到一半又叫我接著畫她就去躺著了，晚餐如果突然想吃麻婆豆腐，她就穿個外套立馬飛奔去買，做好吃完又繼續躺到隔天中午。」

而妻子有約的話，一定要躺到出門前，回到家後換好睡衣又繼續躺著，不論是講電話、敷面膜、熱敷，所有能躺著做的事都躺著完成，讓人夫驚嘆「不明白怎麼有人可以躺這麼久」，但人夫強調，妻子不是懶惰的人，平常會去運動，自我管理也做得很好，只是疑惑是不是除了自己大家都是這樣，還是這是宅女的生活？又或是妻子體力比別人差呢？

文章引起許多女性網友的共鳴，「有電視在床前應該除了上廁所跟吃飯很難起得來吧」、「我也是女的，現在也躺著，可以躺著為什麼要坐好？」、「我是女的我在家也到處躺，有地方躺幹嘛坐呢～」、「之前沒自覺，看到這篇好像真的是這樣！」、「這才是身為女性的正確生活方式！」

南韓 結婚 臉書

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