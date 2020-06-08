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父賣房籌新婚購屋基金 未婚妻要「房登記她名下」才嫁

聯合新聞網 / 綜合報導
網友女友要求，買房後要登記在她的名下，才要結婚。 圖／聯合報系資料照片
網友女友要求，買房後要登記在她的名下，才要結婚。 圖／聯合報系資料照片

現代社會追求性別平等，結婚還需要男生有房有車才能嫁嗎？有網友表示，因為與女友論及婚嫁，因此爸爸決定賣掉名下一棟房子，作為新婚購屋的預算，想不到女友得知後，要求新房名字必須登記在她名下，否則不願意結婚，讓他無法接受。

有網友在PTT發文表示，他有一名交往一年且論及婚嫁的女友，他的爸爸決定賣掉名下一棟房子，約可賣出1800萬，作為兩人新婚購屋的預算。然而女友得知後，竟要求房子必須登記在她的名下，否則不願意結婚。

該網友女友表示，她的爸媽認為，花幾十年養大女兒，培養她唸到碩士畢業，把女兒嫁給他給個1800到2000萬並不過分，他的女友則表示，房子登記在她名下讓她有保障，畢竟天下男人都會偷吃，難保他可能也會，而且這也是台灣人疼老婆的優良傳統習俗。

該網友反駁，女友嫁過來也沒有嫁妝，但女友說，「有阿！一輛機車、一堆衣服、化妝品、手機、平板、筆電、電腦等用品，還有一隻貓、一隻狗，這不是嫁妝嗎？」

該網友表示，「交往這一年，我沒偷吃，反倒是她異性朋友一大堆，還有男性談心友人」，女友就崩潰說「難道異性間就沒有友誼嗎？很多他們只是大哥哥、大叔叔與長輩，這些人都是將來職場的貴人」。於是兩人就冷戰快一個禮拜了。

其他網友也相當傻眼，留言「會講這種話的建議可以分了」、「先結婚再買，就不受登記影響，因為夫妻財產共有」、「拜託放生」、「要不然戶長登記你老婆名字呢？」、「結婚後共有，婚前是免費送喔」、「他爸媽養他這麼大不容易，那你爸媽養你是餵空氣？」、「準備被女方吃死死」。也有網友建議「登記你爸名字啊」、「可以共同持有」。

結婚 夫妻

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