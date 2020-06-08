她為與男友同居想放棄超自由工作 網友勸：先不要

情侶若未來有結婚的打算，應該要為對方放棄目前的工作、搬到同一城市同居生活嗎？有網友近日碰上這項困擾因此發文詢問，是否要放棄現在條件不錯的工作而搬家與男友同居？不過網友都勸，還是等男友工作穩定再說。

一名女網友在ptt發文表示，她與男友交往六年多，從大學遠距離戀愛到研究所畢業，去年9月畢業後兩人才在台中同居，不過男友近日找到一份竹科的工作，加上未來有結婚的打算，讓她不禁思考是否要離職現在的工作一同搬到新竹。

原po表示，目前的工作是只要完成事項就能下班，算是非常自由，而且內容也是自己有興趣的，只是她認為薪水調漲幅度在這行不算太高。另外她也擔心若為了男友放棄現在的工作去新竹重新開始，不見得能找到像現在一樣條件的工作環境，再加上從前兩人也是長時間遠距離，就算因工作分開也不會覺得不習慣，因此讓她有些猶豫。

文章一出，引來大量網友討論。網友紛紛建議要先等男友工作穩定，「先等男友工作穩定，不是每個去都能習慣那個工作環境」、「可以先當假日夫妻，而且至少等他工作穩定吧」、「男友工作穩定再說搬過去的事，而且經濟沒穩定變數都太多了」。

也有不少網友表示原po現在的工作很好，不要貿然離職，「預計要結婚的話不用立刻辭但可以先開始物色投履歷」、「先找到新竹的工作，不要貿然辭職」、「覺得你目前的工作很棒不要輕易放棄」。但網友也說如果真的要搬，一定是薪水低的搬會是比較好的選擇，況且也有可能男友待個兩三年會想回台中工作，未來都是變數。