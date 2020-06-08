獨力扶養沒房沒存款 單親媽憂老了被兒拋下怎麼辦？

婚後到底要不要與公婆同住，是許多新人的煩惱。有一名單親媽媽表示，一個人辛苦地將孩子養大，若未來兒子結婚把她趕出去，她恐怕連住處都有問題，讓她直言「到時候情何以堪」。其他網友則鼓勵她不要情緒勒索，「只要妳真正釋出善意，相信兒子帶回來的媳婦也會好對你」。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，現下許多年輕人都不希望與婆婆同住，讓她很憂慮。她表示自己是一個單親媽媽，沒有任何親友的協助，要辛苦20幾年養大孩子，每個月都是透支的狀況，名下也沒有房子。

她表示，當她憂鬱症發作時，都會想著要為兒子努力，別人生病可以不工作，但她為了兒子，還是只能咬牙出門工作，否則全家都會餓死，如果這麼辛苦，養大兒子後卻要被兒媳拋棄，情何以堪？「為什麼我責任完成，把孩子養大娶親，就得被趕出這個家？」

她表示，「沒有房子低薪時代，扣除房租、水電、瓦斯、網路、電話費等，每個月只剩幾千元生活，每個月透支」，根本沒辦法為自己存老本，若不用養兒，大可以回娘家住，每月花費也會少很多。

她表示，當年就是因為婆婆對自己很差，才會搬出來住，為了避免未來兒媳與她一樣，她也暗自發誓，要好好與兒媳相處，才不會被兒媳趕出去。

其他網友則表示，「「世代不同了，養一個白眼狼的路過」、「我被我女兒甩了快一年了，我只是叫她不要冒生命危險替人傳宗接代，就得罪他們2人了」。

但也有網友認為，她這些想法是情緒勒索，建議她「自己要為自己老年規劃，而不是就覺得小孩一定要綁在父母身邊，你單親，但你可以去拓展自己的生活圈呀，人生活到老怎麼可以只有孩子呢」、「未來你的孩子交往了結婚了，心裡不要有『我的兒子被搶走了，兒子不要我了』這種想法」。

還有人說「存款以後會增加的，因為兒子有長大一天，他漸漸不會花你的錢。但妳如果為了孩子將來好，就要做好他有天離巢的事實，沒有一隻正常的母鳥要把自己兒子框在自己的巢中，或剪掉他的翅膀，你會說你沒有……但你這篇文章就是這麼訴說著」。

有人建議她「妳要加倍對兒媳婦好，只要妳真正釋出善意，那他們小倆口一定會好好對妳，但記住兒媳沒有義務要對妳好，如果妳想用道德綁架的，兒媳一定給妳穿小鞋，搞不好兒子也看不下去妳態度苛薄，和兒媳雙雙拋下妳，不是每個媳婦都會這樣，也不是每個婆婆都是巫婆。我相信用心對待，還是會得到回報的」。